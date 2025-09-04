Especialista sobre rejuvenescimento de Kim Kardashian e Jennifer Aniston: 'Sinergia entre tecnologias'

De Kim Kardashian a Jennifer Aniston, especialista explica como as celebridades investem em protocolos milionários da estética de luxo
O mercado de medicina estética de luxo está vivendo um momento inédito. Nos últimos anos, celebridades como Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow e Jennifer Aniston têm investido milhões em tratamentos de rejuvenescimento de alto padrão, que prometem resultados transformadores. Alguns protocolos chegam a custar até R$ 1,5 milhão e combinam tecnologia de ponta com uma abordagem personalizada que vai muito além dos métodos tradicionais.
A medicina estética de alto padrão não se limita a procedimentos já conhecidos. Hoje, ela envolve terapias de regeneração celular, protocolos baseados em exames genéticos, análise hormonal e até uma avaliação detalhada do estilo de vida. Essa combinação garante resultados mais naturais e duradouros.
"O rejuvenescimento de alto padrão vai muito além dos procedimentos convencionais. Estamos falando de protocolos completamente personalizados que envolvem desde terapias celulares até tecnologias que ainda estão sendo desenvolvidas", explica o Dr. Rodrigo Goudart, dermatologista da Clínica Nilo Estética Avançada, em entrevista à CARAS Brasil.
Entre os procedimentos mais procurados estão a terapia com células-tronco e protocolos ainda em fase de pesquisa, enquanto tecnologias como ultrassom microfocado, radiofrequência, bioestimuladores e lasers já contam com eficácia comprovada.
Kim Kardashian, por exemplo, é conhecida por investir em tratamentos faciais exclusivos, que custam dezenas de milhares de dólares, sempre combinando sessões múltiplas com equipamentos de última geração. Já Jennifer Aniston se tornou referência ao adotar protocolos que unem laser fracionado, bioestimuladores de colágeno e terapias hormonais personalizadas.
"O diferencial desses tratamentos está na abordagem holística e na exclusividade dos protocolos. Não se trata apenas de aplicar um produto ou usar um equipamento, mas de criar uma sinergia entre diferentes tecnologias e substâncias que potencializam os resultados", destaca o Dr. Goudart.
O que já parece futurista deve avançar ainda mais nos próximos anos. As novas tendências em medicina estética de luxo envolvem inteligência artificial para mapear o envelhecimento de forma individualizada e nanotecnologia para entrega precisa de ativos – ferramentas que ainda não estão amplamente disponíveis, mas que prometem mudar o setor.
Gwyneth Paltrow, sempre pioneira, já experimenta terapias inovadoras, como a crioterapia de corpo inteiro e protocolos com luz LED de frequências específicas, mostrando que o futuro da estética de luxo está cada vez mais próximo.
"Estamos entrando em uma era onde o rejuvenescimento será verdadeiramente sob medida, mas sempre priorizando a medicina baseada em evidências e a segurança do paciente junto com a inovação tecnológica, considerando não apenas a aparência, mas também a saúde celular e o bem-estar geral", conclui o especialista.
Rodrigo Goudart (CRM: 52-1080008) Dr. Rodrigo Goudart é Médico Dermatologista da Clínica Nilo Estética Avançada, com mais de uma década de trajetória acadêmica e profissional. Especialista em procedimentos estéticos faciais e corporais, como Preenchimentos, Botox, Bioestimuladores de colágeno, MMP, PDRN e Peelings, também se dedica ao diagnóstico e tratamento de doenças dermatológicas, incluindo alopecias, psoríase, acne e câncer de pele. Graduado em Medicina pela UNIGRANRIO, possui Pós-Graduação em Dermatologia e especializações em Cirurgia Dermatológica e Cosmiatria Avançada pelo Instituto IMS, além de diversos cursos de atualização. Seu atendimento é humanizado e personalizado para todas as faixas etárias, com foco na saúde integral da pele.
