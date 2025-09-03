CARAS Brasil
  2. Jennifer Aniston revela segredos para “envelhecer com elegância”
Beleza / Envelhecimento

Jennifer Aniston revela segredos para “envelhecer com elegância”

Jennifer Aniston, atriz de Hollywood, deixa escapar quais são seus segredos para envelhecer bem, após surgirem boatos sobre cirurgias plásticas

Giovanna F Campos
por Giovanna F Campos
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 16h45

Jennifer Aniston
Jennifer Aniston - Foto: Getty Images

Jennifer Aniston (56), a famosa atriz de Hollywood, revelou quais são seus segredos para manter a boa aparência enquanto passa pelo processo de envelhecimento. Nesta terça-feira, 2, a eterna Rachel Green, de Friends, reagiu ao comentário de sua colega de trabalho que a descreveu como alguém que “envelheceu com elegância”.

A atriz afirmou que o processo de manter a “boa aparência” ao envelhecer, têm início na autoestima e no autocuidado. “Acredito que tudo começa com a forma como amamos nossos corpos e amamos o lugar onde estamos”, revelou a estrela em entrevista à revista norte-americana Glamour.

Ela não confirmou se já realizou qualquer tipo de procedimento estético recentemente, mas deixou claro que preserva uma rotina de autocuidado para manter sua aparência jovial. “Não vou dizer que não faço tratamentos faciais, lasers e todas essas coisas boas. Quero dizer, sou bem cuidada. Não vou simplesmente me deixar levar e deixar os cabelos brancos tomarem conta”, ressaltou a artista.

Jennifer disse acreditar que a saúde mental e emocional tem grande influência para preservar uma boa aparência. “Tudo é uma questão de perspectiva, e também de saber que este é o nosso único corpo. É um estado de espírito. Então, ouvir isso da Marion [Cotillard], que eu considero um raio de sol ambulante, cheia de amor, beleza e talento, significa muito para mim”, afirmou ela.

A famosa também deixou claro que se sente honrada de ser considerada um símbolo de beleza em sua idade atual. Além disso, ela ressaltou que sua juventude ainda é uma chama ardente dentro de si. “Isso significa muito para mim. Nós não tivemos [esse tipo de referência crescendo]. E acho que, no que diz respeito a envelhecer com elegância, eu tenho uma fonte eterna de otimismo e positividade. Chame de juventude, se quiser”, compartilhou ela.

Apesar de ter sido alvo de rumores sobre procedimentos estéticos, a artista nunca confirmou ou negou a realização de cirurgias que atrasam o envelhecimento.

Giovanna F Campos

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

