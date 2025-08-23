Especialista sobre maternidade de Bruna Manzon: 'Não precisa de sofrimento'

Bruna Manzon, ex-Domingo Legal, compartilha como vive maternidade após nascimento da filha e especialista explica para CARAS Brasil o segredo

Bruna Manzon, ex-assistente de palco do programa Domingo Legal, do SBT, compartilhou com os seguidores um dos momentos mais especiais de sua vida: o nascimento da primeira filha, Safira. A bebê, fruto do casamento da apresentadora com o cantor Levi Lima, nasceu no dia 15 de agosto, em uma maternidade de São Paulo, por meio de um parto normal.

Mas como Bruna conseguiu viver os primeiros dias de maternidade com tanta leveza? Para entender esse processo, a CARAS Brasil conversou com Alessandra Pauta, especialista em amamentação, pós-parto e cuidados com recém-nascidos, que acompanha Bruna e a filha desde o nascimento.

A preparação fez a diferença

Segundo a especialista, o segredo da tranquilidade está no preparo antes mesmo da chegada do bebê: "A chegada de um bebê transforma tudo, e pode ser mais leve quando há preparo e apoio. Foi assim com Bruna Manzon, que, ainda na gestação da primeira filha, Safira, buscou informação e prática. O curso de cuidados com bebês e todo o acompanhamento foram feitos por mim, com participação ativa do marido, presença fundamental para dividir responsabilidades e fortalecer o vínculo familiar", explica Alessandra.

Ainda de acordo com a profissional, esse preparo antecipado foi essencial para que Bruna se sentisse segura nas primeiras tarefas: "Hoje, ela celebra a tranquilidade do dia a dia: dá banho com segurança, faz as trocas sem ansiedade e amamenta de forma efetiva e sem dor", destaca.

O papel fundamental do pai

A especialista reforça que Levi Lima, marido de Bruna, também foi peça-chave nesse processo: "O pai presente deixa de “ajudar” para participar ativamente: acolhe nas mamadas, organiza o ambiente, cuida do banho, acalma o bebê e compartilha noites, parceria que protege a saúde emocional da mãe e o vínculo do trio", afirma.

O passo a passo do pós-parto

No acompanhamento pós-parto, Alessandra destacou que pequenos ajustes iniciais fazem toda a diferença para garantir uma amamentação de sucesso.

"No pós-parto, seguimos com aconselhamento de amamentação desde a maternidade, fase em que pequenos ajustes evitam grandes problemas", diz a especialista, que lista os principais pontos:

Avaliar e corrigir a pega para eliminar dor e fissuras;

Ajustar posições de acordo com a anatomia mãe-bebê;

Reconhecer sinais de transferência eficaz de leite;

Construir uma rotina de mamadas produtivas, respeitando o bebê e o descanso da família;

Intervir precocemente diante de ingurgitamento, ductos obstruídos ou dúvidas.

Maternidade leve é possível

Para Alessandra, a experiência de Bruna Manzon é uma prova de que a maternidade não precisa ser sinônimo de sofrimento.

"Esse cuidado inicial aumenta muito as chances de uma amamentação bem-sucedida, confortável e prazerosa, exatamente como Bruna vive hoje com Safira", afirma.

E conclui: "A história de Bruna mostra que maternidade não precisa ser sinônimo de sofrimento. Com preparo na gestação e acompanhamento profissional no pós-parto, a transição é mais segura, leve e cheia de vínculos".

