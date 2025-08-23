CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Especialista sobre maternidade de Bruna Manzon: 'Não precisa de sofrimento'
Bem-estar e Saúde / Saiba mais!

Especialista sobre maternidade de Bruna Manzon: 'Não precisa de sofrimento'

Bruna Manzon, ex-Domingo Legal, compartilha como vive maternidade após nascimento da filha e especialista explica para CARAS Brasil o segredo

Dra. Alessandra Paula
por Dra. Alessandra Paula

Publicado em 23/08/2025, às 19h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bruna Manzon - Reprodução/Instagram
Bruna Manzon - Reprodução/Instagram

Bruna Manzon, ex-assistente de palco do programa Domingo Legal, do SBT, compartilhou com os seguidores um dos momentos mais especiais de sua vida: o nascimento da primeira filha, Safira. A bebê, fruto do casamento da apresentadora com o cantor Levi Lima, nasceu no dia 15 de agosto, em uma maternidade de São Paulo, por meio de um parto normal.

Mas como Bruna conseguiu viver os primeiros dias de maternidade com tanta leveza? Para entender esse processo, a CARAS Brasil conversou com Alessandra Pauta, especialista em amamentação, pós-parto e cuidados com recém-nascidos, que acompanha Bruna e a filha desde o nascimento.

A preparação fez a diferença

Segundo a especialista, o segredo da tranquilidade está no preparo antes mesmo da chegada do bebê: "A chegada de um bebê transforma tudo, e pode ser mais leve quando há preparo e apoio. Foi assim com Bruna Manzon, que, ainda na gestação da primeira filha, Safira, buscou informação e prática. O curso de cuidados com bebês e todo o acompanhamento foram feitos por mim, com participação ativa do marido, presença fundamental para dividir responsabilidades e fortalecer o vínculo familiar", explica Alessandra.

Ainda de acordo com a profissional, esse preparo antecipado foi essencial para que Bruna se sentisse segura nas primeiras tarefas: "Hoje, ela celebra a tranquilidade do dia a dia: dá banho com segurança, faz as trocas sem ansiedade e amamenta de forma efetiva e sem dor", destaca.

O papel fundamental do pai

A especialista reforça que Levi Lima, marido de Bruna, também foi peça-chave nesse processo: "O pai presente deixa de “ajudar” para participar ativamente: acolhe nas mamadas, organiza o ambiente, cuida do banho, acalma o bebê e compartilha noites, parceria que protege a saúde emocional da mãe e o vínculo do trio", afirma.

O passo a passo do pós-parto

No acompanhamento pós-parto, Alessandra destacou que pequenos ajustes iniciais fazem toda a diferença para garantir uma amamentação de sucesso.

Leia também: Bruna Manzon, ex-assistente do 'Domingo Legal', anuncia nascimento da filha

"No pós-parto, seguimos com aconselhamento de amamentação desde a maternidade, fase em que pequenos ajustes evitam grandes problemas", diz a especialista, que lista os principais pontos:

  • Avaliar e corrigir a pega para eliminar dor e fissuras;
  • Ajustar posições de acordo com a anatomia mãe-bebê;
  • Reconhecer sinais de transferência eficaz de leite;
  • Construir uma rotina de mamadas produtivas, respeitando o bebê e o descanso da família;
  • Intervir precocemente diante de ingurgitamento, ductos obstruídos ou dúvidas.

Maternidade leve é possível

Para Alessandra, a experiência de Bruna Manzon é uma prova de que a maternidade não precisa ser sinônimo de sofrimento.

"Esse cuidado inicial aumenta muito as chances de uma amamentação bem-sucedida, confortável e prazerosa, exatamente como Bruna vive hoje com Safira", afirma.

E conclui: "A história de Bruna mostra que maternidade não precisa ser sinônimo de sofrimento. Com preparo na gestação e acompanhamento profissional no pós-parto, a transição é mais segura, leve e cheia de vínculos".

Bruna Manzon ao lado da especialista Alessandra Paula
Safira, filha de Bruna Manzon, recebe cuidados da especialista Alessandra Paula
Bruna Manzon mostra antes e depois de tratamento com especialista Alessandra Paula

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Alessandra Paula

Dra. Alessandra Paula é fisioterapeuta, especialista em aleitamento materno e cuidados com recém-nascidos. Destaque em amamentação devido ao seu modelo de atendimento humanizado. Proprietária da Clínica Cria, primeira clínica do Brasil dedicada ao cuidado materno infantil, com mais de 150 pacientes atendidos por mês. Referência em Taping pós-parto, sucesso atribuído aos seus excelentes resultados. Através do seu método, inédito no Brasil, vem se destacando por mudar a vida de mulheres da gestação ao pós-parto. Fisioterapeuta pela Universidade de Santo Amaro, com diversas especializações na área materno infantil. CREFITO: 392075-F.

maternidadefilhamãeLevi Limabruna manzonSafira

Leia também

Entenda!

Jakelyne Oliveira - Reprodução/Instagram

Médico explica crise que levou Jakelyne Oliveira à UTI: 'Pode evoluir'

Saúde Mental

Giulia Costa - Foto: Reprodução / Instagram

Giulia Costa relata que desenvolveu bulimia após relacionamento

Detalhes do diagnóstico

Maíra Cardi - Foto: Reprodução / Instagram

Maíra Cardi revela que vai operar durante a gestação. Saiba o motivo

Desabafo

Poliana Rocha - Foto: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha revela sintoma que a impediu de treinar: 'Não consegui'

CANCÊR

Fernanda Rodrigues revelou carcinoma; médico alerta sobre a doença - Reprodução/Instagram

Médico alerta sobre carcinoma de Fernanda Rodrigues: 'Frequente no Brasil'

Tratamento

Carlinhos de Jesus - Foto: Divulgação / Globo / Alvim Fotografia; @alvimfotografia

Carlinhos de Jesus fala sobre tratamento e adaptação ao uso de cadeira de rodas

Últimas notícias

Dado Dolabella explica confusão com Wanessa e Luan PereiraDado Dolabella revela plano com Wanessa antes de confusão com Luan Pereira
Erika JanuzaSolteira, Erika Januza esbanja beleza natural durante viagem: 'Maravilhosa'
Bruna ManzonEspecialista sobre maternidade de Bruna Manzon: 'Não precisa de sofrimento'
Graciele Lacerda e a filha, ClaraFilha de Graciele Lacerda esbanja fofura ao surgir com look estiloso
Aline Becker e Rafael ZuluRafael Zulu posta fotos raras com a esposa em data especial: 'Meu amorzão'
Carol Peixinho exibe o barrigãoCarol Peixinho chama atenção ao mostrar o barrigão de grávida durante treino
Beyoncé, Luciano Huck e Gloria Pires são alguns dos famosos do signo de VirgemSigno de Virgem: o que esperar da temporada e como famosos virginianos inspiram
Lyandra Costa mostra novo visualFilha do cantor Leandro impressiona ao mostrar novo visual: 'Belíssima'
Maíra Dieckmann e Carolina DieckmmannCarolina Dieckmmann faz desabafo comovente sobre os seis anos da morte da mãe
Simbá (Arthur Yera) e Candinho (Sergio Guizé)Êta Mundo Melhor! Simbá revela verdade a Candinho e pede perdão
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade