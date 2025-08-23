Especialista sobre maternidade de Bruna Manzon: 'Não precisa de sofrimento'

Bruna Manzon, ex-Domingo Legal, compartilha como vive maternidade após nascimento da filha e especialista explica para CARAS Brasil o segredo
Bruna Manzon, ex-assistente de palco do programa Domingo Legal, do SBT, compartilhou com os seguidores um dos momentos mais especiais de sua vida: o nascimento da primeira filha, Safira. A bebê, fruto do casamento da apresentadora com o cantor Levi Lima, nasceu no dia 15 de agosto, em uma maternidade de São Paulo, por meio de um parto normal.
Mas como Bruna conseguiu viver os primeiros dias de maternidade com tanta leveza? Para entender esse processo, a CARAS Brasil conversou com Alessandra Pauta, especialista em amamentação, pós-parto e cuidados com recém-nascidos, que acompanha Bruna e a filha desde o nascimento.
Segundo a especialista, o segredo da tranquilidade está no preparo antes mesmo da chegada do bebê: "A chegada de um bebê transforma tudo, e pode ser mais leve quando há preparo e apoio. Foi assim com Bruna Manzon, que, ainda na gestação da primeira filha, Safira, buscou informação e prática. O curso de cuidados com bebês e todo o acompanhamento foram feitos por mim, com participação ativa do marido, presença fundamental para dividir responsabilidades e fortalecer o vínculo familiar", explica Alessandra.
Ainda de acordo com a profissional, esse preparo antecipado foi essencial para que Bruna se sentisse segura nas primeiras tarefas: "Hoje, ela celebra a tranquilidade do dia a dia: dá banho com segurança, faz as trocas sem ansiedade e amamenta de forma efetiva e sem dor", destaca.
A especialista reforça que Levi Lima, marido de Bruna, também foi peça-chave nesse processo: "O pai presente deixa de “ajudar” para participar ativamente: acolhe nas mamadas, organiza o ambiente, cuida do banho, acalma o bebê e compartilha noites, parceria que protege a saúde emocional da mãe e o vínculo do trio", afirma.
No acompanhamento pós-parto, Alessandra destacou que pequenos ajustes iniciais fazem toda a diferença para garantir uma amamentação de sucesso.
Leia também: Bruna Manzon, ex-assistente do 'Domingo Legal', anuncia nascimento da filha
"No pós-parto, seguimos com aconselhamento de amamentação desde a maternidade, fase em que pequenos ajustes evitam grandes problemas", diz a especialista, que lista os principais pontos:
Para Alessandra, a experiência de Bruna Manzon é uma prova de que a maternidade não precisa ser sinônimo de sofrimento.
"Esse cuidado inicial aumenta muito as chances de uma amamentação bem-sucedida, confortável e prazerosa, exatamente como Bruna vive hoje com Safira", afirma.
E conclui: "A história de Bruna mostra que maternidade não precisa ser sinônimo de sofrimento. Com preparo na gestação e acompanhamento profissional no pós-parto, a transição é mais segura, leve e cheia de vínculos".
Ver essa foto no Instagram
Dra. Alessandra Paula é fisioterapeuta, especialista em aleitamento materno e cuidados com recém-nascidos. Destaque em amamentação devido ao seu modelo de atendimento humanizado. Proprietária da Clínica Cria, primeira clínica do Brasil dedicada ao cuidado materno infantil, com mais de 150 pacientes atendidos por mês. Referência em Taping pós-parto, sucesso atribuído aos seus excelentes resultados. Através do seu método, inédito no Brasil, vem se destacando por mudar a vida de mulheres da gestação ao pós-parto. Fisioterapeuta pela Universidade de Santo Amaro, com diversas especializações na área materno infantil. CREFITO: 392075-F.
|Dado Dolabella revela plano com Wanessa antes de confusão com Luan Pereira
|Solteira, Erika Januza esbanja beleza natural durante viagem: 'Maravilhosa'
|Especialista sobre maternidade de Bruna Manzon: 'Não precisa de sofrimento'
|Filha de Graciele Lacerda esbanja fofura ao surgir com look estiloso
|Rafael Zulu posta fotos raras com a esposa em data especial: 'Meu amorzão'
|Carol Peixinho chama atenção ao mostrar o barrigão de grávida durante treino
|Signo de Virgem: o que esperar da temporada e como famosos virginianos inspiram
|Filha do cantor Leandro impressiona ao mostrar novo visual: 'Belíssima'
|Carolina Dieckmmann faz desabafo comovente sobre os seis anos da morte da mãe
|Êta Mundo Melhor! Simbá revela verdade a Candinho e pede perdão