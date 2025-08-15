Especialista reforça cuidados para saúde de Bolsonaro: 'Evitar deterioração'

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Patricia Almeida reforça alguns cuidados essenciais para o quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro
Publicado em 15/08/2025, às 11h58
Na última semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro (70), que cumpre prisão domiciliar, solicitou por meio de seus advogados uma autorização para saída temporária a fim de realizar exames médicos. O político tem relatado crises frequentes de refluxo e soluços refratários. Segundo o portal g1, o pedido foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes.
Durante o primeiro semestre do ano, Bolsonaro já reclamava de problemas no sistema digestivo, relatando dores, desconforto e vômitos intensos e frequentes. Após diversos exames, o político passou por dois procedimentos cirúrgicos e recebeu o diagnóstico de esofagite intensa e gastrite moderada.
Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra Patrícia Almeida, hepatologista pela Sociedade Brasileira de Hepatologia, fala sobre o tratamento, cuidados pós-cirúrgicos e recomendações de hábitos saudáveis para uma boa recuperação do político.
Segundo a especialista, possíveis tratamentos para o quadro de Bolsonaro são bloqueadores potentes de ácido, medicamentos cicatrizantes da mucosa e pró-cinéticos para acelerar o esvaziamento gástrico: “Em casos graves, suporte nutricional ou hidratação venosa. Pacientes idosos e fragilizados requerem ajustes finos nas doses e monitoramento rigoroso”.
“O organismo têm menor reserva funcional e maior vulnerabilidade a complicações”, explica Patrícia em relação a pacientes idosos. “É preciso cuidado intensivo com hidratação, balanço nutricional e prevenção de infecções. O estresse aumenta a acidez, altera a motilidade e piora a sensibilidade do trato digestivo, funcionando como combustível para crises”.
Para uma recuperação boa e uma vida saudável no pós-operatório, a hepatologista reforça a importância de bons hábitos e uma dieta especializada: “Seguir o plano alimentar pós-operatório de forma rígida, hidratar-se bem, evitar esforços físicos precoces e manter acompanhamento médico regular para ajustes preventivos”, explica.
Algumas das recomendações médicas neste momento de saúde tão delicada incluem: fracionar a alimentação em pequenas refeições, evitar frituras, gordura, cafeína, álcool, chocolate e alimentos ácidos, além de manter a cabeceira da cama elevada, não se deitar logo após comer, controlar o peso e evitar roupas apertadas.
“Como especialista, as principais preocupações em quadros como de Bolsonaro incluem evitar deterioração nutricional, controlar a inflamação antes que surjam complicações irreversíveis no esôfago e identificar precocemente se há fator anatômico pós-cirúrgico perpetuando o problema”, conclui.
Leia também: Bolsonaro relata nova crise de saúde após cirurgia e especialista analisa: ‘Consequência’
Dra. Patrícia Almeida é uma das vozes mais ativas, humanas e respeitadas da hepatologia e da gastroenterologia no Brasil. Médica com especialização e doutorado pela USP de Ribeirão Preto, integra o corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, onde se dedica ao tratamento de doenças hepáticas crônicas, esteatose hepática (gordura no fígado), cirrose e ao acompanhamento sensível e eficaz de pacientes pós-transplante hepático. CRM SP 159821
