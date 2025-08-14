Bolsonaro relata nova crise de saúde após cirurgia e especialista analisa: ‘Consequência’

Jair Bolsonaro pede reavaliação médica após procedimento cirúrgico no intestino; Especialista comenta a relação entre os sintomas e a operação
Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (70), que cumpre prisão domiciliar, solicitaram autorização para uma saída temporária a fim de realizar exames médicos. Segundo o portal g1, o político procura atendimento devido às crises frequentes de refluxo e soluços refratários. A data dos exames seria no sábado, 16.
O pedido foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes (56), mas foi determinado que Bolsonaro apresente um atestado de comparecimento no prazo de 48 horas após a finalização dos exames, com a data e horários dos atendimentos.
Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Patricia Almeida, hepatologista pela Sociedade Brasileira de Hepatologia, analisou o quadro de saúde do ex-presidente e falou sobre a relação entre os novos sintomas e os procedimentos cirúrgicos realizados por Bolsonaro.
“Refluxo intenso, soluços refratários e vômitos frequentes, quando aparecem em conjunto, indicam que há uma agressão significativa ao trato digestivo alto, especialmente esôfago e estômago”, explica a especialista. “Pode ser consequência de doença do refluxo gastroesofágico grave, esofagite erosiva, distúrbios de motilidade ou mesmo complicações pós-cirúrgicas que alteram o trânsito e a coordenação do sistema digestivo”.
Durante o primeiro semestre do ano, Bolsonaro já reclamava de problemas no sistema digestivo, relatando dores, desconforto e vômitos intensos e frequentes. Após diversos exames, o ex-presidente recebeu o diagnóstico de esofagite intensa e gastrite moderada e, em abril, passou por um segundo procedimento cirúrgico para tratar uma obstrução do intestino.
Segundo Patricia, a descoberta revela que o refluxo ácido está causando lesões estruturais no esôfago, com risco de cicatrização anômala e estreitamento do canal, ao mesmo tempo que existe uma inflamação ativa no estômago.
A especialista também esclarece que os sintomas relatados por Bolsonaro podem estar ocorrendo em decorrência das cirurgias realizadas: “Alterações anatômicas ou funcionais decorrentes de cirurgias podem prejudicar a motilidade do tubo digestivo, favorecendo refluxo, distensão e má digestão. Aderências ou alterações de trânsito intestinal também são possíveis gatilhos para náuseas e vômitos crônicos”.
Quando soluços, como os relatados pelo político, se repetem de forma intensa, eles deixam de ser um simples incômodo e passam a ser um sinal de alerta, podendo indicar inflamações severas, comprometimento de nervos ligados ao diafragma, alterações metabólicas ou neurológicas.
“Crises prolongadas comprometem hidratação, nutrição e podem deteriorar rapidamente o estado clínico”, alerta a hepatologista. “Se o quadro não for controlado, há risco de desidratação, perda muscular, desnutrição e complicações estruturais do esôfago”.
No caso de Jair Bolsonaro, a Dra.Patricia analisa que a internação hospitalar pode vir a ser necessária caso exista a necessidade de estabilização do paciente, alívio dos sintomas e/ou prevenção de sequelas.
Dra. Patrícia Almeida é uma das vozes mais ativas, humanas e respeitadas da hepatologia e da gastroenterologia no Brasil. Médica com especialização e doutorado pela USP de Ribeirão Preto, integra o corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, onde se dedica ao tratamento de doenças hepáticas crônicas, esteatose hepática (gordura no fígado), cirrose e ao acompanhamento sensível e eficaz de pacientes pós-transplante hepático. CRM SP 159821
