Bolsonaro relata nova crise de saúde após cirurgia e especialista analisa: ‘Consequência’

Jair Bolsonaro pede reavaliação médica após procedimento cirúrgico no intestino; Especialista comenta a relação entre os sintomas e a operação

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (70), que cumpre prisão domiciliar, solicitaram autorização para uma saída temporária a fim de realizar exames médicos. Segundo o portal g1, o político procura atendimento devido às crises frequentes de refluxo e soluços refratários. A data dos exames seria no sábado, 16.

O pedido foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes (56), mas foi determinado que Bolsonaro apresente um atestado de comparecimento no prazo de 48 horas após a finalização dos exames, com a data e horários dos atendimentos.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Patricia Almeida, hepatologista pela Sociedade Brasileira de Hepatologia, analisou o quadro de saúde do ex-presidente e falou sobre a relação entre os novos sintomas e os procedimentos cirúrgicos realizados por Bolsonaro.

“Refluxo intenso, soluços refratários e vômitos frequentes, quando aparecem em conjunto, indicam que há uma agressão significativa ao trato digestivo alto, especialmente esôfago e estômago”, explica a especialista. “Pode ser consequência de doença do refluxo gastroesofágico grave, esofagite erosiva, distúrbios de motilidade ou mesmo complicações pós-cirúrgicas que alteram o trânsito e a coordenação do sistema digestivo”.

Durante o primeiro semestre do ano, Bolsonaro já reclamava de problemas no sistema digestivo, relatando dores, desconforto e vômitos intensos e frequentes. Após diversos exames, o ex-presidente recebeu o diagnóstico de esofagite intensa e gastrite moderada e, em abril, passou por um segundo procedimento cirúrgico para tratar uma obstrução do intestino.

Segundo Patricia, a descoberta revela que o refluxo ácido está causando lesões estruturais no esôfago, com risco de cicatrização anômala e estreitamento do canal, ao mesmo tempo que existe uma inflamação ativa no estômago.

A especialista também esclarece que os sintomas relatados por Bolsonaro podem estar ocorrendo em decorrência das cirurgias realizadas: “Alterações anatômicas ou funcionais decorrentes de cirurgias podem prejudicar a motilidade do tubo digestivo, favorecendo refluxo, distensão e má digestão. Aderências ou alterações de trânsito intestinal também são possíveis gatilhos para náuseas e vômitos crônicos”.

Quando soluços, como os relatados pelo político, se repetem de forma intensa, eles deixam de ser um simples incômodo e passam a ser um sinal de alerta, podendo indicar inflamações severas, comprometimento de nervos ligados ao diafragma, alterações metabólicas ou neurológicas.

“Crises prolongadas comprometem hidratação, nutrição e podem deteriorar rapidamente o estado clínico”, alerta a hepatologista. “Se o quadro não for controlado, há risco de desidratação, perda muscular, desnutrição e complicações estruturais do esôfago”.

No caso de Jair Bolsonaro, a Dra.Patricia analisa que a internação hospitalar pode vir a ser necessária caso exista a necessidade de estabilização do paciente, alívio dos sintomas e/ou prevenção de sequelas.

