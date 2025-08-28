Especialista analisa fala de Wanessa Camargo e o impacto na relação com Dado Dolabella

Wanessa Camargo quebrou o silêncio e abriu o jogo sobre crise de ciúmes de Dado Dolabella

Wanessa Camargo decidiu quebrar o silêncio sobre as recentes polêmicas envolvendo o ex-namorado Dado Dolabella. Em uma postura firme, a cantora buscou se posicionar publicamente, encerrando especulações e reafirmando o controle sobre sua própria história.

Segundo a psicóloga Larissa Fonseca, especialista em comportamento humano, a atitude de Wanessa representa mais do que um esclarecimento. “Ao se pronunciar, Wanessa Camargo deixa de ser refém das narrativas externas e passa a ocupar o lugar de sujeito ativo da própria história. O silêncio, nesses casos, alimenta fantasias alheias, mas quando ela decide falar, interrompe o ciclo de fantasias até mais elaboradas. Mais do que esclarecer fatos, esse gesto é um ato de autonomia: assumir a condução da própria história. A autorresponsabilidade, o que eu posso fazer diante da minha vida?”

A psicóloga explica em entrevista à CARAS Brasil que muitas relações carregam traços de dependência emocional, em que ciúme e posse reforçam vínculos desiguais. “Quando escolho não fazer nada, não assumo minha responsabilidade diante de escolhas ruins. É importante lembrar que muitas relações carregam traços de dependência emocional, em que o parceiro se torna a medida da própria validação. O ciúme e a posse, nesses contextos, funcionam como mecanismos que reforçam esse vínculo desigual: eu dependo do olhar do outro para existir. Romper com essa dinâmica exige coragem, porque não é apenas deixar uma pessoa, mas também se desvincular do espelho no qual eu acreditava me reconhecer. Tornar público o término ajuda a sustentar essa decisão, pois funciona como um limite externo contra recaídas emocionais.”

Larissa acrescenta que se pronunciar publicamente também atua como uma forma de autocontrole. “Falar é parte de um movimento para se libertar de um relacionamento. Uma tentativa de autocontrole ‘externo’. Quando acredito que vou decepcionar os outros ao voltar uma relação que não me faz bem, expresso publicamente o término para que essas pessoas sejam como um limite para eu não voltar.”

Para a psicóloga, a atitude de Wanessa transforma uma decisão íntima em um compromisso real. “Quando Wanessa coloca fim a um ciclo diante do público, ela transforma a decisão íntima em compromisso real. É uma forma de não ceder ao impulso de voltar quando a carência chama, mas a razão já sabe que não deve. Na dependência emocional, o silêncio mantém a ilusão, mas a fala inaugura a liberdade.”

A postura da cantora, além de encerrar rumores, serve de exemplo de autonomia e responsabilidade emocional, mostrando como o posicionamento público pode ser uma ferramenta para fortalecer escolhas pessoais e preservar o bem-estar.

A crise de ciúmes de Dado Dolabella com Wanessa Camargo

Na semana passada, Wanessa se viu no olho do furacão ao ser alvo de ciúmes do ex-namorado. Segundo informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, tudo aconteceu durante uma confraternização do elenco da Dança dos Famosos em um bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Na ocasião, Dado empurrou Luan Pereira (22) após presenciá-lo dançando com Wanessa. A situação teria deixado a ex-BBB envergonhada e nervosa.

O clima pesou após o show de Dolabella, que já foi alvo de denúncias e exposição da atriz Luana Piovani (48) durante o relacionamento que eles tiveram. Nas redes sociais, Wanessa confirmou a crise de ciúmes, mas negou que teria sido agredida por Dado. Já Luan criticou o ator e descartcou interesse amoroso na cantora.