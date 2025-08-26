Astróloga alerta sobre relação de Dado Dolabella e Wanessa Camargo: 'Dinheiro e poder'

Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa Alvaiz revelou mais detalhes da relação de Dado Dolabella e Wanessa Camargo após uma série de polêmicas

Nos últimos dias, o relacionamento de Dado Dolabella (45) e Wanessa Camargo (42) voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Com idas e vindas desde os anos 2000, quando firmaram o namoro pela primeira vez, o casal despertou a curiosidade dos fãs. Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa Alvaiz explica mais sobre a numerologia do nome dos dois.

"A numerologia do Dado é infinitamente melhor do que a da Wanessa. O Dado tem um número maravilhoso, 23, o número do leão poderoso, acima de tudo. Pode passar por qualquer dificuldade, mas ele tem a proteção. Ele tem um número lindo (...) Ele herdou esse nome. Inclusive, ele carrega o nome do pai. Carlos Eduardo Bouças Dolabella Filho. Então, tem um peso isso também viu. Para o bem ou para o mal, tem um peso aí de ancestralidade etc.", destaca.

"Além de ter um número muito bonito, ele tem uma única ausência. Ele tem ausência dos sete, que tem muito a ver com a conexão de você validar a sua intuição. Eu acho que ele tenta muito isso, até nesses processos de parar de comer carne, quando ele vai morar lá, não sei aonde, no meio da mata. Eu acho que ele já percebeu essa questão da ausência, O quanto ele precisa trabalhar isso, se escutar, se validar, não ficar muito dependendo dos outros, mas de si, que é um caminho dele", acrescenta.

Em contrapartida, a astróloga reforça que o dia em que Dado Dolabella é o dia 20 que o dia em que ele tem uma conexão com o despertar: "O Dado tem uma coisa com dinheiro. Ele veio trabalhar dinheiro e poder. Ele tem essa base no número, ele tem essa missão. Se a missão, ainda que seja uma palavra bonita, é uma missão até gostosa, se você fala para as pessoas, só a missão, o dinheiro e o poder, mas é desafio, né? É um desafio. Pode ser fácil para uns, mas difícil para outros. E ele tem essa questão de trabalhar o dinheiro e o poder. Ele veio com isso".

"E me parece, mais uma vez, só pelos recortes que a gente tem aqui, que ele ainda não pegou essa veiazinha de trabalhar com isso, de ser um grande executivo, de organizar isso, de não depender das pessoas, mas dessa luz toda dele. Ele tem ferramentas para isso. Está mal orientado aí", aponta.

À CARAS Brasil, a numeróloga ainda falou sobre Wanessa Camargo, que tem a ausência do 2 e do 8, que têm relação com uma questão familiar. "Tem uma questão aqui também de autodisciplina, começo, meio e fim, sabe? Ela tem que começar e seguir. Começo, meio e fim. Ela vai parando, ela vai mudando, vai mudando a rota, assim, muitas vezes não dá tempo da coisa maturar também", diz.

"Ela já tem o número 10, que resulta no 1, líder, né? Essa questão de fazer as coisas, dela escolher. Só que o 1 dela não é raiz, o 1 dela vem do 10, o 10 é a Roda da Fortuna. Mas a roda é aquilo, hora tá em cima, hora está embaixo, hora está em cima, hora está embaixo. Muito sobe e desce na vida dela. Ela ainda não conseguiu estabilizar isso. E me parece, até pelas ausências aqui, que é uma questão emocional da Wanessa, que tira ela desse equilíbrio", afirma.

"A missão dela já é a missão seis, conviver, amar, alinhar, integrar as pessoas, ter um bom convívio com a família, ter esse entendimento. Acho que é o grande desafio dela. também, desde a separação de pai, mãe, outras famílias. Ela mesma, a família dela, ela tem esse desafio. Então, a Wanessa está sempre muito no campo emocional", finaliza.

Além disso, Vanessa Alvaiz falou sobre o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella: "A Wanessa tem Sol em Capricórnio e uma Lua no signo de Gêmeos, então as emoções dela ficam... Cada hora uma coisa. E o Dado tem Sol em Gêmeos e tem uma Lua em Libra, então eles se encontram ali. O sol dele com a lua dela. Isso na astrologia indiana, eles olham muito isso: onde está o Sol do homem e onde está a Lua da mulher. Se há compatibilidade, há aí um norte, um esteio".

"E a gente percebe que tem isso, né? Esse Sol de Gêmeos do Dado e a Lua em Gêmeos da Wanessa, eles têm um olhar, eles têm um link, aí. E é real, já foi no passado, tem nessa agora, nesse momento. Agora eles estão resgatando, já terminaram, voltaram. Tem afinidades, mas nem sempre se sustenta", conclui.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE WANESSA CAMARGO

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Leia também: Wanessa Camargo é massacrada após vazar romance secreto com colega: ‘Mais um?’