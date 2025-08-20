Especialista alerta sobre terceira gestação de Maíra Cardi após quadro depressivo: 'Fator de risco'

No último sábado, 16, Maíra Cardi abriu o coração sobre os desafios que enfrentou em suas gestações anteriores, incluindo uma depressão gestacional

No último sábado, 16, Maíra Cardi (42) usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo sobre sua terceira gestação. A influenciadora digital relembrou os desafios que enfrentou com a chegada de seu primogênito, incluindo "uma solidão imensa". Já aos 36 anos, quando engravidou novamente, a empresária desenvolveu uma depressão gestacional.

"E cá estou eu, aos 42, com esse barrigão do amor. Carrego, sim, meus traumas, minhas inseguranças e tudo o que a gravidez desperta, além dos próprios contratempos da vida. Mas existe uma coisa que nunca perdi: a esperança. Eu nunca deixei de acreditar no amor", admitiu.

Na entrevista à CARAS Brasil, Rafaela Schiavo explica que, se a mulher enfrenta problemas de saúde mental durante a gestação e não busca tratamento psicológico antes de uma nova gravidez, há grandes chances de que esses sinais retornem. "É muito comum que uma mulher que teve depressão em uma gestação, ao engravidar de novo sem ter passado por nenhum tipo de tratamento, volte a apresentar os sintomas de depressão", destaca.

"Por isso, é importante que mulheres com histórico de algum problema de saúde mental em uma gestação procurem psicólogos perinatais para fazer esse acompanhamento, com foco na prevenção ou no enfrentamento. As chances de risco aumentam, e sempre há a possibilidade de um novo sintoma de saúde mental se apresentar na gestação atual", acrescenta.

A psicóloga perinatal ainda analisa o caso de Maíra Cardi, que antes de anunciar sua terceira gestação, passou por uma perda gestacional: "Quando alguém teve uma perda anterior a uma gestação, aumentam as chances de problemas de saúde mental nessa gestação atual, por conta da ansiedade da perda anterior. Então, já é um fator de risco. Se alguém engravidou, mas antes teve um aborto espontâneo, as chances são de problemas de saúde mental nessa gestação. Precisa de acompanhamento psicológico".

"Se essa pessoa teve, em uma outra gestação, problemas de saúde mental, como depressão, por exemplo, as chances são de que, numa outra gestação, ela tenha de novo, se não foi tratado, se ela não passou por um psicólogo perinatal, se ela não passou por um tratamento. E, se ela não passou por um tratamento, só o fato de ter tido uma depressão em uma gestação já aumenta as chances de ter outra. E, se entre essas gestações ela ainda teve uma gestação que não foi adiante, aconteceu um aborto espontâneo ou a perda fetal, isso também é um fator de risco. Isolado, sozinho, já é um fator de risco", finaliza sobre o caso da empresária.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MAÍRA CARDI

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Leia também: Maíra Cardi fala sobre o sofrimento da filha após cirurgia: 'Muita dor'