Entenda os riscos de infecção de ex-amante de Neymar em cadeia durante gestação

Any Awuada, apontada como ex-amante de Neymar, está presa no interior de São Paulo enquanto segue gravida e com infecção urinária

Nos últimos dias, Nayara Macedo, mais conhecida como Any Awuada (25), surpreendeu os internautas ao publicar uma carta contando mais detalhes de sua estadia em uma prisão em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo. A modelo, apontada como ex-amante de Neymar (33), foi encaminhada para a cadeia após ser suspeita de integrar um esquema de falsificação e comercialização de perfumes e cosméticos adulterados. No local, a moça falou sobre a situação precária da cela e como está lidando com uma infecção urinária durante sua gestação.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Ana Paula Mondrágon explica que a infecção urinária pode se agravar ainda mais durante a gestação: "Pode evoluir de forma mais rápida para uma complicação chamada pielonefrite, que é quando a infecção atinge os rins e consequentemente pode se transformar em uma sepse, que seria uma infecção generalizada, colocando assim a vida da gestante e do bebe em risco".

"Outros riscos associados são o parto prematuro, baixo peso ao nascer e, em casos graves, risco de aborto. O tratamento é feito com antibióticos específicos para a gestação e a infecção de urina pode ser prevenida com uma boa hidratação e cuidados com a higiene", acrescenta.

Além disso, a ginecologista esclarece que existe uma relação significativa entre gravidez e infecção urinária. "Durante a gestação, existe uma elevação do hormônio progesterona, que por sua vez promove o relaxamento dos músculos do trato urinário, o que dificulta o esvaziamento completo da bexiga, associado ao aumento do volume uterino, comprimindo assim a bexiga e os ureteres", diz.

"Estes fatores juntos favorecem o acúmulo de urina e, consequentemente, a multiplicação de bactérias. Por tal motivo, as gestantes são mais propensas a infecções urinárias", finaliza ao falar sobre o caso envolvendo a ex-amante de Neymar.

