Médica alerta sobre infecção de ex-amante de Neymar na cadeia: 'Dificultar o tratamento'

Any Awuada, envolvida em uma polêmica ao ser apontada como ex-amante de Neymar, foi presa por suspeita de integrar esquema de falsificação de perfumes

Nas últimas horas, Nayara Macedo, mais conhecida como Any Awuada (25), chamou a atenção dos internautas ao falar sobre uma infecção que contraiu durante sua estadia em uma prisão em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo. A moça, apontada como ex-amante de Neymar (33), foi encaminhada para a cadeia após ser suspeita de integrar um esquema de falsificação e comercialização de perfumes e cosméticos adulterados. Em uma carta, a modelo falou sobre a situação precária e de superlotação do local.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Ana Paula Mondrágon explica que a infecção urinária, contraída por Any Awuada na cadeia, é causada por bactérias: "A mais frequente é a Escherichia coli, bactéria esta que normalmente habita o trato gastrointestinal." Devido ao fato de o meato urinário na mulher estar mais próximo ao ânus, é comum ocorrer este tipo de infecção na mulher".

"Os sintomas mais comuns incluem dor ou ardência ao urinar, vontade frequente de urinar, urina turva ou com mau cheiro, e, em casos mais graves, quando ocorre acometimento renal, febre e dor nas costas. A ocorrência desta infecção está relacionada com fatores como a má higiene, relações sexuais ou baixa imunidade", acrescenta.

Além disso, a ginecologista aponta que o fato de a ex-amante de Neymar estar em uma cela com outras mulheres, além da situação insalubre na própria cadeia, pode interferir o tratamento e até mesmo agravar a infecção urinária.

"O fato dela estar presa em uma situação insalubre pode dificultar o tratamento e até agravar a infecção urinária. Neste momento, as atitudes que podem ser tomadas para contribuir com sua saúde seriam o aumento da ingesta hídrica, não segurar a urina, manter a higiene íntima de forma adequada, seguir o tratamento orientado e avisar ao médico do sistema prisional sobre qualquer sintoma que possa evidenciar gravidade, como por exemplo, febre, dor nas costas e sangue na urina", finaliza.

