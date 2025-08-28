CARAS Brasil
Bem-estar e Saúde / Apoio

Edu Guedes revela como teve forças para enfrentar dignóstico de câncer

O apresentado Edu Guedes revelou o que foi essencial para ele seguir de cabeça erguida durante o tratamento de um câncer no pâncreas

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 18h32

Edu Gudes e família
Edu Gudes e família - Foto: Reprodução / Instagram

Edu Guedes revelou, em junho, que recebeu o diagnóstico de câncer de pâncreas e que precisou se preparar para enfrentar uma série de procedimentos médicos. Agora, em entrevista ao Portal LeoDias, o apresentador revelou como teve forças para seguir após o diagnóstico.

Segundo ele, o apoio da esposaAna Hickmann, da filha e do enteado foi fundamental para atravessar esse período. “Ninguém no mundo tá preparado para receber esse tipo de notícia. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma filha, uma esposa, um enteado, uma família, e meu primeiro pensamento foi em todos eles. Eu tive que ser forte”, disse Edu.

Ele explicou que, antes da cirurgia principal, passou por três outras intervenções, sendo a primeira uma emergência por causa de uma inflamação provocada por um cálculo renal que ficou entre o rim e a bexiga. “Eu recebi a notícia que antes de fazer a última cirurgia, eu teria que passar por outras três. Então a primeira foi uma cirurgia de emergência por conta de uma inflamação e dali eu sabia que teria que passar por algumas fases”, afirmou.

O apresentador também destacou a importância de manter o otimismo durante todo o tratamento. “A gente precisa mostrar para o nosso corpo que a gente está forte e que a gente vai passar por isso”, disse.

Alta médica e próximos passos

Edu Guedes passou pela cirurgia principal no dia 10 de julho. O procedimento durou sete horas e surpreendeu a equipe médica pelo resultado positivo e pela rápida recuperação do apresentador, que recebeu alta no dia seguinte.

Eu não tive tempo de pensar qualquer coisa ruim. A gente sempre foi pensando em cada cirurgia, uma depois da outra, e que a gente ia chegar na última que seria a mais difícil; e que foi realmente, foram sete horas de procedimento”, relatou.

Até o momento, não há indicação de tratamentos complementares como radioterapia ou quimioterapia. Edu explicou que teve que realizar novos exames para confirmar o sucesso da cirurgia. “Eu ainda precisei passar por outros exames para ver se deu tudo certo na cirurgia, e eu, a Ana, minha filha, o Alezinho, todos ficamos com o pensamento em outras coisas. A gente não pensa em coisa ruim sempre, porque isso atrai coisas ruins”, revelou.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

