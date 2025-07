Dermatologista detalha tratamento que conquistou Rachel Sheherazade: 'Resultados duradouros'

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Laís Rios detalha como o tratamento de Rachel Sheherazade melhora a pele com resultados duradouros

A jornalista e apresentadora Rachel Sheherazade (51) aderiu ao bioestimulador de colágeno , um tratamento cada vez mais procurado por quem deseja rejuvenescer de forma natural, sem recorrer a cirurgias plásticas ou procedimentos invasivos. Mas como essa técnica funciona? Quais são os reais benefícios e para quem ela é indicada?

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Laís Riosexplicou em detalhes como funciona o procedimento, quais são os tipos de bioestimuladores disponíveis e os cuidados que os pacientes devem ter.

Melhora firmeza e elasticidade da pele

Segundo a especialista, os bioestimuladores de colágeno têm ganhado destaque principalmente entre pessoas com mais de 50 anos.

“Os bioestimuladores de colágeno são especialmente benéficos para pacientes com mais de 50 anos porque estimulam a produção natural de colágeno, que diminui significativamente após os 40 anos”, afirma.

Além disso, ela destaca que os resultados vão além do aspecto estético superficial: “Eles melhoram a firmeza e elasticidade da pele de forma gradual e natural, promovem o rejuvenescimento global da face – não apenas preenchimento pontual – e oferecem resultados duradouros, com efeitos que podem persistir por 18 a 24 meses. Além disso, melhoram a qualidade da pele como um todo, incluindo textura e luminosidade.”

Como escolher o tipo certo de bioestimulador?

Nem todo bioestimulador serve para todos os pacientes. A escolha correta depende de uma análise clínica criteriosa, como explica Laís:

“A seleção do bioestimulador ideal baseia-se em uma avaliação clínica detalhada que considera o tipo de pele e grau de fotoenvelhecimento, a área a ser tratada (face, pescoço, colo, mãos), as expectativas do paciente e objetivos do tratamento, além do histórico médico e possíveis contraindicações.”

A dermatologista também lista os principais tipos usados atualmente: “Os principais tipos disponíveis são o Ácido Polilático (Sculptra), ideal para perda de volume facial, a Hidroxiapatita de Cálcio (Radiesse), excelente para definição de contornos, e a Policaprolactona (Ellansé), que oferece efeito imediato e estimulação prolongada.”

Existem contraindicações? Veja o que evitar

Apesar dos benefícios, o tratamento exige atenção a possíveis riscos e limitações. Alguns grupos de pacientes não devem realizar o procedimento.

“As contraindicações absolutas incluem doenças autoimunes ativas como lúpus e artrite reumatoide, histórico de câncer em atividade ou tratamento oncológico recente, gravidez e amamentação, infecções ativas na área a ser tratada e alergia conhecida aos componentes.”

Ela também alerta para casos em que o procedimento deve ser feito com cautela: “As contraindicações relativas são uso de imunossupressores, histórico de queloides e expectativas irreais do paciente. As possíveis complicações incluem edema e hematomas temporários, nódulos raros quando há técnica inadequada, e assimetrias evitáveis com técnica correta.”

Leia também: Rachel Sheherazade está de volta à TV Record: veja o que se sabe até agora