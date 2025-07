Rachel Sheherazade está de volta à TV Record: veja o que se sabe até agora

Jornalista volta à emissora onde iniciou sua carreira nacional; saiba detalhes do contrato e trajetória da ex-apresentadora do SBT e ex-participante de A Fazenda

A jornalista e apresentadora Rachel Sheherazade está de volta à TV Record. Segundo o colunista Flavio Ricco, do Portal LeoDias, o retorno foi selado oficialmente nesta semana, marcando um novo capítulo na carreira da jornalista paraibana que ficou conhecida por seu estilo direto e opiniões firmes.

O colunista apontou que Rachel vai comandar a próxima temporada da série Acumuladores. A aparição dela deve acontecer a partir do dia 17 de julho. O projeto mostra pessoas que acumulam diversos tipos de objetos de forma compulsiva ao longo de suas vidas.

Vale lembrar que ela já apresentou o reality show A Grande Conquista 2 na Record. Inclusive, ela foi desligada da emissora em 2024 e falou sobre o assunto em um agradecimento nas redes sociais. "Meus agradecimentos a Record pelo respeito e a confiança no meu trabalho. Em menos de um ano, pude encabeçar dois grandes projetos na emissora e recebi muito amor por onde passei. O sentimento é de felicidade por tudo o que vivi este ano e aquela sensação maravilhosa do dever cumprido!", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rachel Sheherazade (@rachelsherazade)

Quem é Rachel Sheherazade?

Natural de João Pessoa, Rachel Sheherazade é formada em Comunicação Social pela Universidade Federal da Paraíba. Tornou-se nacionalmente conhecida por seu trabalho como âncora do "SBT Brasil", onde permaneceu por quase uma década (2011-2020). No comando do telejornal, ganhou destaque por editoriais polêmicos e por abordar temas políticos com posicionamentos claros, o que lhe rendeu tanto admiradores quanto críticas.

Após deixar o SBT, Rachel passou por plataformas independentes, como o canal Metrópoles, e mais recentemente participou da 15ª edição do reality show “A Fazenda”, da Record. No programa, teve desempenho de destaque e conquistou uma nova legião de fãs, ampliando sua presença além do jornalismo.

Com sua volta à Record, Rachel une novamente seu nome à televisão aberta tradicional, agora com ainda mais visibilidade e engajamento.