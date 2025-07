Dentista explica procedimento feito por Davi Brito: 'Resultado estético é imediato'

Campeão do BBB 24, Davi Brito passou por uma transformação e realizou um procedimento estético nos dentes; saiba mais sobre

Campeão do BBB 24, Davi Brito decidiu repaginar completamente o sorriso. O ex-BBB investiu em um procedimento estético para substituir as lentes antigas por novas de porcelana. Segundo informações do Portal LeoDias, ele já tinha lentes de resina e trocou por porcelana.

O que diz o especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil, entrevista Flávio Pinheiro dentista e cirurgião dentista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestre em ciências cirúrgicas pela faculdade de Medicina da UFRJ.

"Essa troca é feita quando o paciente já possui lentes de resina e busca um resultado mais duradouro e natural. As lentes de porcelana são lâminas finas e resistentes que são coladas na frente dos dentes para melhorar a estética. Elas corrigem a cor, o formato e pequenos desalinhamentos, trazendo um sorriso mais harmônico e moderno", afirma.

Resultados surpreendentes

No Brasil, de acordo com a S BOE (Sociedade Brasileira de Odontologia Estética) , a colocação de lentes de contato dental está entre os três procedimentos de estética bucal mais procurados atualmente. O dentista acrescenta.

"O resultado estético é imediato, logo após a colocação, o paciente já vê o novo sorriso. E em relação à durabilidade, as lentes de porcelana duram de 10 a 15 anos ou mais, desde que haja bons cuidados com a higiene e manutenção", diz. Abaixo, ele acrescenta.

"A porcelana tem uma translucidez que se assemelha ao esmalte natural do dente, o que deixa o sorriso mais realista. Além disso, por serem feitas sob medida com tecnologia digital, conseguimos reproduzir com precisão o tom, o brilho e o formato ideal para cada paciente", finaliza o dentista.

Leia mais: Ex-BBB Davi Brito comenta escolha de desistir da faculdade: 'Outra realidade'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DE DAVI BRITO, CAMPEÃO DO BBB 24, NAS REDES SOCIAIS: