Como se prevenir de doença que atingiu Luciano Szafir? Médico aponta: 'Evitar...'

Luciano Szafir já falou sobre uma doença que afeta milhares; o reumatologista Fábio Jennings alerta para a CARAS Brasil cinco cuidados para evitá-la

Luciano Szafir (56) revelou em 2022 uma artrose potencializada por ter tido COVID-19. A doença é comum e existem alguns cuidados que podem ajudar a não desenvolver o quadro. O médico Fábio Jennings conversou com a CARAS Brasil e listou cinco pontos de atenção.

Sobre a artrose

A doença, segundo dados recentes do Ministério da Saúde, atinge 15 milhões de pessoas só pelo Brasil. Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que até 2050, um bilhão de indivíduos podem sofrer com ela. Segundo o médico, 60% dos indivíduos afetados são mulheres e 73% dos casos gerais são acima dos 55 anos: "A osteoartrite é a causa principal de dor articular, perda de funcionalidade, redução de mobilidade e queda da qualidade de vida em pessoas idosas. O joelho é a articulação que mais sofre com essa doença, seguido pela coluna, quadril e mãos."

O reumatologista aponta que os principais sintomas são dores nas articulações que vão piorando com os movimentos, tendo evolução com dores contínuas e apresentando inchaços, rigidez articular e redução de mobilidade como sinais. Nos casos mais graves, podem ocorrer deformidade de juntas e perda total de movimentos.

Como prevenir?

O tratamento envolve fisioterapia, exercícios físicos e conscientização, como pontuou o Dr. Fábio. O foco são terapias não medicamentosas. Para aliviar a dor, podem ser usados anti-inflamatórios, porém não são recomendados para uso contínuo devido aos efeitos colaterais. Suplementos condroprotetores (como glucosamina e colágeno), podem ser opções, mas o reumatologista informa que eles não têm uma eficácia comprovada.

Existem alguns cuidados que podem ajudar a não desenvolver, sendo listadas abaixo pelo especialista:

Manter um estilo de vida saudável com exercícios físicos regulares (aeróbios e fortalecimento muscular) e dieta balanceada; Controle do peso corporal; Evitar tabagismo; Evitar posturas e atividades que sobrecarregam as articulações da coluna vertebral, quadris e joelhos, especialmente; Manter controle das condições metabólicas e cardiovasculares como diabetes melitus, obesidade, hipertensão arterial e cardiopatias.

