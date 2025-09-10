CARAS Brasil
  2. Como se prevenir de doença que atingiu Luciano Szafir? Médico aponta: 'Evitar...'
Bem-estar e Saúde / CUIDADOS

Como se prevenir de doença que atingiu Luciano Szafir? Médico aponta: 'Evitar...'

Luciano Szafir já falou sobre uma doença que afeta milhares; o reumatologista Fábio Jennings alerta para a CARAS Brasil cinco cuidados para evitá-la

Dr. Fabio Jennings
por Dr. Fabio Jennings

Publicado em 10/09/2025, às 12h15

Luciano Szafir em documentário da Globoplay
Luciano Szafir sofreu com doença; reumatologista alerta cinco cuidados para evitá-la - Foto: Reprodução / Globoplay

Luciano Szafir (56) revelou em 2022 uma artrose potencializada por ter tido COVID-19. A doença é comum e existem alguns cuidados que podem ajudar a não desenvolver o quadro. O médico Fábio Jennings conversou com a CARAS Brasil e listou cinco pontos de atenção. 

Sobre a artrose

A doença, segundo dados recentes do Ministério da Saúde, atinge 15 milhões de pessoas só pelo Brasil. Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que até 2050, um bilhão de indivíduos podem sofrer com ela. Segundo o médico, 60% dos indivíduos afetados são mulheres e 73% dos casos gerais são acima dos 55 anos: "A osteoartrite é a causa principal de dor articular, perda de funcionalidade, redução de mobilidade e queda da qualidade de vida em pessoas idosas. O joelho é a articulação que mais sofre com essa doença, seguido pela coluna, quadril e mãos."

O reumatologista aponta que os principais sintomas são dores nas articulações que vão piorando com os movimentos, tendo evolução com dores contínuas e apresentando inchaços, rigidez articular e redução de mobilidade como sinais. Nos casos mais graves, podem ocorrer deformidade de juntas e perda total de movimentos.

Como prevenir?

O tratamento envolve fisioterapia, exercícios físicos e conscientização, como pontuou o Dr. Fábio. O foco são terapias não medicamentosas. Para aliviar a dor, podem ser usados anti-inflamatórios, porém não são recomendados para uso contínuo devido aos efeitos colaterais. Suplementos condroprotetores (como glucosamina e colágeno), podem ser opções, mas o reumatologista informa que eles não têm uma eficácia comprovada.

Existem alguns cuidados que podem ajudar a não desenvolver, sendo listadas abaixo pelo especialista:

  1. Manter um estilo de vida saudável com exercícios físicos regulares (aeróbios e fortalecimento muscular) e dieta balanceada;
  2. Controle do peso corporal;
  3. Evitar tabagismo;
  4. Evitar posturas e atividades que sobrecarregam as articulações da coluna vertebral, quadris e joelhos, especialmente;
  5. Manter controle das condições metabólicas e cardiovasculares como diabetes melitus, obesidade, hipertensão arterial e cardiopatias.

Dr. Fabio Jennings

Dr. Fabio Jennings é médico reumatologista (CRM 86539 SP) do corpo clínico do Albert Einstein com Especialização em Medicina Esportiva pela Universidade de Stanford- California (EUA) e mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo- Unifesp. Atua também como ⁠Supervisor e Assistente da residência de reumatologia da Unifesp e como ⁠coordenador da comissão de mídias da Sociedade Paulista de reumatologia e coordenador da comissão de reabilitação e exercício físico da Sociedade Brasileira de Reumatologia.

