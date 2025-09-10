Como se prevenir de doença que atingiu Luciano Szafir? Médico aponta: 'Evitar...'

Luciano Szafir já falou sobre uma doença que afeta milhares; o reumatologista Fábio Jennings alerta para a CARAS Brasil cinco cuidados para evitá-la
Luciano Szafir (56) revelou em 2022 uma artrose potencializada por ter tido COVID-19. A doença é comum e existem alguns cuidados que podem ajudar a não desenvolver o quadro. O médico Fábio Jennings conversou com a CARAS Brasil e listou cinco pontos de atenção.
A doença, segundo dados recentes do Ministério da Saúde, atinge 15 milhões de pessoas só pelo Brasil. Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que até 2050, um bilhão de indivíduos podem sofrer com ela. Segundo o médico, 60% dos indivíduos afetados são mulheres e 73% dos casos gerais são acima dos 55 anos: "A osteoartrite é a causa principal de dor articular, perda de funcionalidade, redução de mobilidade e queda da qualidade de vida em pessoas idosas. O joelho é a articulação que mais sofre com essa doença, seguido pela coluna, quadril e mãos."
O reumatologista aponta que os principais sintomas são dores nas articulações que vão piorando com os movimentos, tendo evolução com dores contínuas e apresentando inchaços, rigidez articular e redução de mobilidade como sinais. Nos casos mais graves, podem ocorrer deformidade de juntas e perda total de movimentos.
O tratamento envolve fisioterapia, exercícios físicos e conscientização, como pontuou o Dr. Fábio. O foco são terapias não medicamentosas. Para aliviar a dor, podem ser usados anti-inflamatórios, porém não são recomendados para uso contínuo devido aos efeitos colaterais. Suplementos condroprotetores (como glucosamina e colágeno), podem ser opções, mas o reumatologista informa que eles não têm uma eficácia comprovada.
Existem alguns cuidados que podem ajudar a não desenvolver, sendo listadas abaixo pelo especialista:
Leia também: Carlinhos de Jesus revela diagnóstico e médico alerta: 'A dor geralmente piora'
VEJA UMA PUBLICAÇÃO DA CARAS BRASIL NO INSTAGRAM:
Ver essa foto no Instagram
Dr. Fabio Jennings é médico reumatologista (CRM 86539 SP) do corpo clínico do Albert Einstein com Especialização em Medicina Esportiva pela Universidade de Stanford- California (EUA) e mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo- Unifesp. Atua também como Supervisor e Assistente da residência de reumatologia da Unifesp e como coordenador da comissão de mídias da Sociedade Paulista de reumatologia e coordenador da comissão de reabilitação e exercício físico da Sociedade Brasileira de Reumatologia.
|Príncipe Harry reencontra o Rei Charles III depois de 1 ano e meio sem contato
|Marido de estrela de reality desabafa sobre estado grave da esposa após sétimo parto
|5 séries musicais imperdíveis para maratonar nos streamings agora mesmo - CARAS Indica
|Psicanalista alerta sobre culpa de Eduardo Sterblitch: 'Ciclo cruel'
|Reta final: saiba quando Odete Roitman morre em 'Vale Tudo'
|Gaby Spanic na Fazenda? Famosa dá spoiler de sua possível participação
|Que horas vai passar Vale Tudo? Mudança na programação mexe com horários de novelas
|Como está Raul Gil? Apresentador manda recado após receber alta hospitalar
|Onde assistir a nova temporada de Casamento às Cegas Brasil? - CARAS Indica
|Na praia, Viih Tube choca com barriga retinha após cirurgias: 'Gente'