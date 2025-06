Como funciona o tratamento da doença de Malvino Salvador? Médica esclarece

Malvino Salvador falou sobre seu diagnóstico de asma em 2020; entenda a seguir como funciona o tratamento para doença crônica

Conhecido por diversos papéis na teledramaturgia brasileira, Malvino Salvador (49) convive com a asma desde os seis anos. Em 2020, o artista contou, em entrevista ao Conexão VivaBem, que o esporte e o tratamento o ajudaram a controlar a doença aos 13 anos e, desde então, leva uma vida sem complicações em relação ao quadro.

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explica que o tratamento é uma peça essencial para pacientes levarem uma vida com qualidade, assim como Malvino Salvador . A especialista aponta que o processo tem dois objetivos bem definidos.

"O tratamento da asma tem dois objetivos principais: controlar os sintomas no dia a dia e evitar crises graves. Para isso, utilizamos medicações inalatórias, como corticóides e broncodilatades", aponta. "Nas crises, aumentamos a frequência e a dose dessas medicações."

A médica acrescenta que os medicamentos não apresentam riscos para os pacientes. "A notícia boa é que essas medicações são extremamente seguras, pois agem direto nos pulmões, diminuindo muito a chance de efeitos colaterais, quando comparado com medicações utilizadas por via oral."

Desde 2011, as medicações para o tratamento de asma são distribuídas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nas unidades de saúde e, de maneira complementar, por meio do programa Farmácia Popular, mediante a apresentação de receita e documento.

Lamaita também reforça a importância do acompanhamento médico para a indicação de tratamento e a atenção aos sinais de gatilho e estilo de vida. "Além disso, é fundamental evitar os gatilhos e manter um estilo de vida saudável, o que inclui prática de atividades físicas e alimentação adequada."

O impacto da asma no Brasil e no mundo

O quadro é considerado comum no Brasil, sendo que o Sistema Único de Saúde (SUS) registra anualmente cerca de 1,3 milhão de atendimentos a pacientes com asma. Além disso, a condição é estudada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e estima-se que mais de 339 milhões de pessoas sofram com a doença em todo o mundo.

Mesmo assim, é importante que hajam campanhas que incentivem o tratamento da doença. Ainda segundo a OMS, mais de 417.000 mortes foram causadas pela doença em 2016 —o que acende um alerta para os cuidados em relação ao quadro.

