Médica alerta possíveis complicações da doença de Malvino Salvador: 'Crises graves'

Em 2020, Malvino Salvador falou sobre o diagnóstico de asma; entenda quais complicações a doença pode trazer caso não haja tratamento

Em 2020, Malvino Salvador (49) aproveitou uma entrevista para o portal Conexão VivaBem para falar sobre seu diagnóstico de asma. Conhecido por atuar em tramas como Cabocla (2004, Globo) e A Dona do Pedaço (2019, Globo), ele convive com a condição crônica desde os seis anos e, embora já esteja controlada, a doença pode trazer complicações caso não seja tratada.

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano alerta que, caso não haja tratamento, a doença que atinge Malvino Salvador pode apresentar complicações delicadas . "A asma pode causar crises graves, com risco de hospitalização e até de morte por insuficiência respiratória."

A médica diz que, por causar inflamação nas vias respiratórias tornando-as mais sensíveis, a asma também pode afetar os pulmões dos pacientes. "A inflamação constante dos pulmões pode levar a um comprometimento da função pulmonar ao longo do tempo, limitando atividades físicas e reduzindo a qualidade de vida", acrescenta.

Maiorano aponta que a maioria dos quadros são descobertos ainda na infância, porém, a doença pode surgir em qualquer fase da vida. Por isso, ela reforça a importância de se manter atento aos principais sintomas, que incluem falta de ar, chiado no peito, tosse e sensação de aperto no tórax, para um diagnóstico precoce e encaminhamento ao tratamento adequado.

Porém, mesmo com o acompanhamento médico, a especialista alerta que a asma não tem cura. Apesar disso, ela esclarece que os pacientes podem ter uma boa qualidade de vida seguindo as orientações e tomando os cuidados necessários.

"Com o tratamento correto e acompanhamento médico regular, é possível viver bem, sem limitações. Muitas pessoas passam anos sem crises e, em alguns casos, os sintomas podem até desaparecer com o tempo, principalmente quando o controle é iniciado ainda na infância."

O impacto da asma no Brasil e no mundo

O quadro é considerado comum no Brasil, sendo que o Sistema Único de Saúde (SUS) registra anualmente cerca de 1,3 milhão de atendimentos a pacientes com asma. Além disso, a condição é estudada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e estima-se que mais de 339 milhões de pessoas sofram com a doença em todo o mundo.

Mesmo assim, é importante que hajam campanhas que incentivem o tratamento da doença. Ainda segundo a OMS, mais de 417.000 mortes foram causadas pela doença em 2016 —o que acende um alerta para os cuidados em relação ao quadro.

