Edu Guedes teve conversa sobre herança com a filha após descobrir câncer

Pai de uma adolescente de 16 anos, Edu Guedes revela como foi a conversa com a herdeira antes de passar por cirurgia para remover tumor

O apresentador Edu Guedes surpreendeu ao contar qual foi o assunto de sua conversa com a filha, Maria Eduarda, de 16 anos, antes de cirurgia. Em entrevista no programa Domingo Espetacular, da Record TV, ele revelou que chamou a filha para falar os bens da família e a herança dela caso acontecesse algo com o pai.

“Foi uma das conversas mais duras da minha vida. Tive que explicar sobre os bens, as empresas e como conduzir a vida caso acontecesse algo”, disse ele. Então, ao acordar da cirurgia, ele conseguiu se sentir mais leve ao ver que estava vivo.

“Quando eu abri o olho depois de tudo, e voltei da cirurgia, fui me acalmando de uma série de coisas. Nessa hora você só sabe que saiu, mas você ainda não sabe como vai voltar”, relembrou.

Edu Guedes não precisará de quimioterapia ou radioterapia

O apresentador Edu Guedes já teve os próximos passos do seu tratamento contra o câncer no pâncreas definidos. E ele não precisará realizar quimioterapia ou radioterapia.

De acordo com a apresentadora Sonia Abrão, do programa A Tarde É Sua, da RedeTV, o comunicador não terá que fazer tratamentos complementares, como radioterapia e quimioterapia, porque o seu quadro já é considerado em remissão. Ele removeu o tumor em uma cirurgia realizada neste mês, na qual removeu uma parte do pâncreas.

Agora, a recuperação dele envolverá apenas exames de acompanhamento de 3 em 3 meses e exercícios físicos. Vale lembrar que a cura só poderá ser declarada depois de cinco anos sem a doença.

A assessoria de imprensa dele também confirmou que ele não precisará de mais tratamento. “Edu Guedes terá de fazer algumas mudanças na sua rotina e dieta específica, mas não precisará de radioterapia nem quimioterapia”, informou.

Leia também: Edu Guedes reage aos comentários de que está abatido e se emociona