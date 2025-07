Cirurgia para mudar cor dos olhos preocupa médicos: entenda riscos irreversíveis

Além do caso de Andressa Urach, especialistas alertam para complicações sérias da técnica conhecida como implante de íris artificial

Procedimentos estéticos para mudar a cor dos olhos têm ganhado destaque nas redes sociais, mas especialistas da oftalmologia são unânimes ao reforçar que se trata de uma cirurgia de alto risco. O assunto voltou ao foco após Andressa Urach relatar complicações severas após se submeter à intervenção. Entretanto, segundo médicos, o caso dela não é isolado.

O que é a cirurgia para mudar a cor dos olhos?

Trata-se, geralmente, do implante de íris artificial — uma lente colorida colocada dentro do olho, entre a córnea e a íris natural. Originalmente, essa técnica foi desenvolvida para tratar lesões graves ou malformações congênitas do olho. O problema é que clínicas estéticas, muitas vezes fora do Brasil, começaram a oferecer o procedimento com finalidade puramente estética.

Riscos vão muito além da estética

Entre as complicações possíveis, estão inflamações crônicas, glaucoma, catarata precoce e, em casos mais graves, perda total da visão. Segundo a Academia Americana de Oftalmologia, há também risco de danos irreversíveis à córnea, que podem exigir transplante.

“No consultório, vemos pacientes que fizeram a cirurgia fora do país e chegam desesperados com dor e perda de visão”, explica a oftalmologista Dra. Mariana Covre, do Hospital das Clínicas de São Paulo. “O olho não foi feito para ter um corpo estranho dentro dele.”

Celebridades e a influência perigosa

Andressa Urach relatou ter sofrido com inflamações constantes e visão turva após o procedimento. Para especialistas, casos assim, quando divulgados por figuras públicas, acabam impulsionando a busca por cirurgias que não possuem aprovação dos órgãos de saúde, como a Anvisa ou o FDA.

Alternativas seguras?

Para quem deseja mudar o visual dos olhos, médicos reforçam que o método mais seguro continua sendo o uso de lentes de contato coloridas, desde que prescritas por profissionais e sob acompanhamento oftalmológico.

