Médico analisa recuperação após alteração da cor dos olhos de Andressa Urach: 'Complicações'

Na última semana, Andressa Urach usou suas redes sociais para alertar sobre os perrengues que enfrentou na recuperação após alterar a cor de seus olhos

Na última semana, Andressa Urach (37) usou suas redes sociais para desabafar com os seguidores sobre sua recuperação após alterar a cor de seus olhos. A criadora de conteúdo adulto se submeteu a uma cirurgia de ceratopigmentação fora do Brasil e passou por uma série de perrengues em seu retorno para casa, incluindo fortes dores e dificuldade para enxergar.

Em seus Stories do Instagram, a influenciadora digital explicou que não estava tendo um retorno positivo após o procedimento cirúrgico realizado na França. "Está doendo muito, lacrimeja muito e mal consigo enxergar (...) Estou muito arrependida. E medo de ficar cega!", confessou.

"Estou no aeroporto agora aguardando o voo. Meus olhos estão doendo bastante. Muito. Chegando no Brasil, vou ter que ir a um médico porque está doendo muito. Vocês não têm ideia. Doendo muito. Estou praticamente arrependida de ter feito porque a dor não tem igual", lamentou em outra publicação.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Thiago Pizarro explica que a recuperação da ceratopigmentação varia muito de paciente para paciente, especialmente porque não é um procedimento amplamente padronizado: "Em geral, nos primeiros dias, o paciente deve evitar exposição à luz forte, uso de maquiagem ou cosméticos próximos aos olhos, e não coçar ou apertar a região ocular".

"O uso rigoroso de colírios antibióticos e anti-inflamatórios é essencial, assim como o acompanhamento com um oftalmologista experiente. A maior parte das complicações surge por falta de cuidados no pós-operatório ou por indicações inadequadas da técnica", aponta.

O oftalmologista ainda destaca que há uma série de fatores que podem interferir no resultado final de um procedimento para a alteração da cor dos olhos. "A resposta inflamatória do organismo, o tipo e a profundidade do pigmento aplicado, a técnica utilizada e a estrutura anatômica da córnea de cada paciente podem impactar tanto o aspecto estético quanto a segurança da visão. Além disso, não seguir corretamente as orientações médicas no pós-operatório aumenta significativamente os riscos de complicações", finaliza sobre o caso da criadora de conteúdo adulto.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Andressa Urach | Reserva Oficial (@aandressaurach)

Leia também: Saiba quais são os riscos da alteração da cor dos olhos de Andressa Urach