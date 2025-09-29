Cirurgia de Popó deve durar mais de 2 horas, afirma assessoria: ‘Nunca aconteceu’

Acelino Freitas, o Popó, passa por cirurgia em hospital de Salvador após briga generalizada na luta contra Wanderlei Silva

Tetracampeão mundial de boxe Acelino Freitas, o Popó, entrou em cirurgia nesta segunda-feira, 29, às 12h. Ele foi internado no hospital Rede D’Or, em Salvador, na Bahia, após uma briga briga generalizada durante a luta contra Wanderlei Silva no Spaten Fight Night, realizada no último sábado, 27, em São Paulo.

Cirurgia deve duras mais de 2 horas

De acordo com informações compartilhadas com a CARAS Brasil, pela assessoria de Popó , os exames na cabeça apontaram um sangramento interno. Apesar disso, o lutador está bem. “Está tudo bem com os exames de cabeça, não quebrou nada, teve sangramento interno.”

Porém, durante a confusão, ele quebrou a mão. “Algo que nunca aconteceu em 35 anos de profissão“, lamenta a equipe, que informa que a cirurgia deve ter mais de 2 horas de duração. “Ele acabou de entrar na sala de cirurgia, que deve durar em torno de 2h30. Estamos todos em orações para que dê tudo certo.”

O que aconteceu?

O episódio ocorreu depois que Wanderlei desclassificou-se no quarto round da luta contra Acelino Popó Freitas. Ele acertou a cabeça do adversário em três ocasiões e tentou uma joelhada, ações que levaram à sua eliminação. Com o fim do combate, membros das equipes dos dois atletas invadiram o ringue e deram início a uma briga generalizada.

No meio da confusão, Wanderlei levou um soco no queixo e caiu desacordado. Equipes médicas atenderam-no no local e, em seguida, o encaminharam ao Hospital São Luiz, na Zona Sul de São Paulo, onde realizou exames de precaução e recebeu alta horas depois.

Na manhã desta segunda-feira, 29, ele apareceu em seu perfil do Instagram para informar os fãs sobre a cirurgia e lamentar a briga generalizada. “O que eu gostaria de estar fazendo agora era, com toda certeza, comemorando a vitória“, começou.

“Levamos o cinturão do Spaten Fight Night e nada do que ocorreu vai ofuscar esse momento épico para o boxe e o esporte brasileiro. Com relação aos áudios e vídeos que vocês tem assistido por aí, não sejam manipulados. Nunca, em hipótese alguma, iríamos -eu e meu time- premeditar confusão após a luta.”

“Eu tenho décadas de boxe, com os princípios da nobre arte entranhados com naturalidade na minha vida… e nunca me envolvi em nada disso, muito menos minha equipe e filhos! Estão querendo imputar, a nós, a conduta que é das mais corriqueiras no histórico dos envolvidos do time adversário“, completou o atleta.

