Cirurgiã analisa alectomia que Jojo Todynho decidiu fazer: ‘Costumam procurar’

A influenciadora Jojo Todynho fala sobre alectomia após perder 80 kg e cirurgiã explica à CARAS Brasil cuidados e prevenção de flacidez

Após eliminar mais de 80 quilos com cirurgia bariátrica, reeducação alimentar e exercícios, Jojo Todynho (28) contou que decidiu fazer uma alectomia, procedimento estético que reduz a asa nasal. A cantora destacou que a escolha tem relação direta com a transformação em seu corpo e rosto.

Para entender o impacto do emagrecimento rápido na decisão por procedimentos faciais, a CARAS Brasil conversou com a cirurgiã plástica b, que analisou o caso.

“Pacientes que passam por emagrecimento rápido costumam procurar muitos procedimentos estéticos. Isso acontece porque, após os 25 anos, a perda de colágeno se torna exponencial ao longo dos anos“, explica a médica.

Segundo Heloise, a procura envolve tanto questões corporais quanto o rosto:

“Elas buscam melhorar tanto questões corporais — como queda das mamas, flacidez no abdômen e no bumbum — quanto a flacidez no rosto“, detalha.

A especialista reforça que é importante ter paciência: “Essa flacidez facial pode piorar ao longo do processo, então é essencial que a paciente esteja com o peso estabilizado e não pretenda perder mais antes de uma cirurgia reparadora”.

Procedimentos para prevenir a flacidez

Heloise acrescenta que alguns cuidados podem começar logo: “Já os procedimentos de consultório, como bioestimuladores de colágeno e tecnologias como transformer e fotona, podem e devem ser iniciados o quanto antes para prevenir a piora da flacidez”.

