Bruna Marquezine e João Guilherme: psicóloga analisa reação do ator: ‘É o maior problema’

Durante uma festa pós-festival The Town em São Paulo, o ator João Guilherme chamou atenção ao demonstrar desconforto ao ver sua ex-namorada, Bruna Marquezine, conversando com o cantor J Balvin. De acordo com relatos de convidados, a reação do filho do cantor Leonardo foi considerada inadequada, já que Bruna está solteira, apesar de recentemente ter sido vista em clima de romance com o empresário Állan Faria Bissoli.

Psicóloga explica ciúmes e reações

Para entender a situação, a psicóloga Leticia de Oliveira conversou com a CARAS Brasil sobre o episódio envolvendo os dois artistas.

“Então, aí é uma questão que é importante deixar claro: o sentimento de ciúmes independe de a pessoa estar ou não comprometida”, diz a psicóloga.

E completa: “A gente pode sentir ciúmes mesmo sem ter o direito de sentir, como as pessoas costumam dizer.”

Ela ainda analisa o contexto específico do relacionamento: “Ele teve um relacionamento com a Bruna, foi um término recente, e ficou desconfortável em ver a ex-namorada acompanhando e, possivelmente, flertando com outro cara“.

Quanto ao direito de sentir ciúmes, Leticia esclarece: “O direito dele sentir ciúmes, obviamente, ele tem”.

Mas a especialista diferencia sentimento e ação: “Agora, ir lá e separar o casal são duas coisas diferentes”.

E conclui: “O sentir ele tem todo o direito, mas o reagir diante desse sentimento, eu acredito, é o maior problema”.

