Billy Joel e a doença neurológica pouco conhecida que afeta idosos

Por que a 'HPN' é tão confundida com Alzheimer e Parkinson —e como o diagnóstico precoce pode transformar vidas

A hidrocefalia de pressão normal (HPN) é uma condição neurológica que costuma ser diagnosticada tardiamente, por se assemelhar a outras doenças neurodegenerativas. O caso de Billy Joel, que cancelou sua turnê aos 76 anos após o diagnóstico de HPN, trouxe atenção à condição.

O que é e por que acontece

Desordem na drenagem do líquido cefalorraquidiano, sem aumento de pressão aparente; os ventrículos se dilatam acumulando LCR;

Mais comum em pessoas com mais de 65 anos; prevalência em idosos chega a cerca de 0,2% .

Sinais que podem estar sendo ignorados

Marcha arrastada (semelhante à de Parkinson), perda de memória (como demência), incontinência urinária;

Os três sintomas clássicos: síndrome tríade de Hakim –problemas de locomoção, cognitivos e urinários.

Por que o diagnóstico é tão difícil

Sentido dos sintomas vagos e lentos, podendo levar mais de 3 anos até diagnóstico definitivo;

Testes de imagem (TC, RM) e o Tap-Test (punção lombar de teste) são pilares na confirmação.

Tratamentos eficazes: opções e resultados

Cirurgia de derivação ventriculoperitoneal (shunt) —simples, com alta taxa de recuperação.

Estudos mostram que até 75% dos pacientes apresentam melhora significativa em até 12 meses.

O caso de Billy Joel como alerta

Sintomas agravados por turnês: audição, visão e equilíbrio prejudicados. Em reabilitação com fisioterapia, Joel afirmou que "não está morrendo" e está confiante na recuperação —um bom exemplo de recuperação com tratamento adequado.

Curiosidades clínicas

Em contraste com outras demências, a HPN é potencialmente reversível;

Causas: desde alterações congênitas e traumas até sequelas de meningite ou AVC.

Como agir se houver suspeita

Pacientes acima de 60 anos com sintomas neurológicos leves e progressivos devem buscar avaliação com neurologista. Investigar com exames de imagem e, se necessário, realizar o Tap‑Test. A HPN é uma condição silenciosa —mas tratável. Casos midiáticos, como o de Billy Joel, ajudam a trazer visibilidade a uma doença que pode passar despercebida.

