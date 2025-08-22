CARAS Brasil
  2. Giulia Costa relata que desenvolveu bulimia após relacionamento
Bem-estar e Saúde / Saúde Mental

Giulia Costa relata que desenvolveu bulimia após relacionamento

Depois de ser vítima de um relacionamento tóxico, a atriz Giulia Costa afirma ter desenvolvido bulimia após o término: “Passava 20 horas sem comer”

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 20h05 - Atualizado às 20h20

Giulia Costa - Foto: Reprodução / Instagram

Nesta sexta-feira, 22, Giulia Costa (26), atriz e filha de Flávia Alessandra, relatou ter desenvolvido bulimia logo após passar por um relacionamento abusivo, no início de sua juventude.

A apresentadora detalhou como era sua rotina na relação, aos 19 anos. Ressaltou que o ex-namorado foi o principal culpado por ela ter desenvolvido o transtorno alimentar. “Ele [o ex-namorado] comprava tudo o que eu gostava e dizia para eu comer bastante, porque assim engordaria e ninguém mais ia querer ficar comigo. Achava que era normal ficar tomando laxante diariamente”, relatou ela em entrevista à Mina Bem-Estar.

Giulia contou que não soube identificar que estava doente, e precisou de ajuda de especialistas para ser diagnosticada. Foi sua mãe, Flávia Alessandra, que percebeu os primeiros sinais e descobriu que havia algo de errado, mas só não imaginava que seria algo psicológico.

Eu não entendia que aquilo era bulimia. Minha mãe começou a suspeitar quando tive princípios de desmaio, mas ela achou que era anemia, algo relacionado à Síndrome dos Ovários Policísticos”, começou Giulia. “Foi conversando com meu psiquiatra que entendi que tomar laxante daquele jeito não era bom. Ali, descobri que minha relação com a comida era a raiz da ansiedade e da insegurança que eu sentia”, acrescentou a atriz.

A artista explicou sobre os hábitos não saudáveis que cometeu quando estava em sua pior fase do transtorno alimentar e da distorção de imagem. “No auge da crise de transtorno alimentar, eu fazia jejum intermitente. Só que passava 20 horas sem comer e, depois, descontava a ansiedade em doces e pizzas”, contou ela.

A atriz afirmou que, ao mudar o conteúdo que consumia nas redes, percebeu uma melhora em sua autoestima e na maneira como via a si própria. “Foi durante a pandemia, quando tive contato com conteúdo sobre positividade corporal, que comecei a me relacionar de um jeito diferente com o meu corpo”, finalizou Giulia Costa.

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

