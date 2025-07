Giulia Costa diz que chora por ser nepobaby: 'É uma culpa'

Filha de Flávia Alessandra e do falecido Marcos Paulo, Giulia Costa diz que se sente mal por ser nepobaby e chega a chorar em algumas situações

A filha de Flávia Alesssandra, Giulia Costa, de 25 anos, contou no podcast WOW que se sente culpada por ser uma nepobaby, filha de uma pessoa famosa e com privilégios. Para tentar explicar seu sentimento, a jovem relembrou quando foi com a mãe para o show da Lady Gaga.

A herdeira da atriz com o falecido Marcos Paulo então disse que por receberem um tratamento vip e privilegiado por onde passam, ela se acaba se questionando o motivo para isso e se compara com pessoas comuns, que não podem ter acesso ao que ela tem.

“Eu tenho muita culpa. Eu cuido disso na terapia, na psicologia, na astrologia, com as pedras… toda vez que vem essa culpa, eu penso: ‘Não estou fazendo nenhum mal com esse privilégio'”, falou.

Em seguida, ela citou um momento envolvendo o show da Lady Gaga em Copacabana, em maio deste ano: “A gente estava passando por aquele cordão que fazem até chegar na área VIP, e aquele mar de gente… eu fico mal, choro. É uma culpa que preciso ir para o banheiro chorar e depois vou ficar corroendo isso em casa por dias, vou perder o sono… como: ‘Por que eu tenho e eles não?'” .

Ainda recentemente, em outro podcast, Giulia Costa revelou uma prática sexual que aprendeu com a avó quando tinha 15 anos.

