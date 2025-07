Ator que faz o Leonardo em Vale Tudo revela diagnóstico na vida real

O ator Guilherme Magon, que faz o Leonardo na novela Vale Tudo, da Globo, revela diagnóstico que recebeu na vida real

O ator Guilherme Magon, que faz o personagem Leonardo na novela Vale Tudo, da Globo, surpreendeu ao contar um diagnóstico que recebeu nos últimos dias. Nesta segunda-feira, 21, ele contou que esta com Influenza B, que é um tipo de gripe .

Nas redes sociais, o rapaz contou que já está em fase final de recuperação. “Influenza B não é gostoso”, afirmou ele, e completou: “Tô vacinado, hidratado, remediado, muito amado e ja está no finzinho”.

Vale lembrar que Magon é estreante na novela das 9 da Globo e interpreta Leonardo, que é o filho que Odete Roitman (Debora Bloch) mantém escondido porque ele tem sequelas graves de um acidente de carro.

O que é Influenza B?

A influenza B é um dos tipos de gripe, que é uma infecção aguda do sistema respiratório. De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, os tipos A e B são responsáveis por epidemias sazonais. Os principais sintomas envolvem febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo e dor de cabeça.

Quem é Guilherme Magon?

Guilherme Magon tem 39 anos e é um artista com mais de 15 anos de carreira no teatro, inclusive em musicais, como Cabaret. Ele também já atuou em séries, como Assédio, O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu e O Som e a Sílaba. “É a minha primeira novela! Fui confiado a fazer esse papel complexo numa novela tão emblemática e estou muito grato por isso. As coisas se alinharam para acontecer na hora certa, e isso é muito bonito”, disse ele ao site Hugo Gloss.

Inclusive, o artista contou que recebe os roteiros da novela com lacunas, já que a produção da trama prefere que os atores não saibam de outras cenas que estão sendo feitas. “Até aqui sei que o Leonardo é cadeirante e se encontra em uma situação vulnerável que depende de cuidados alheios. Eu estou muito bem amparado por toda a equipe da novela para construir esse personagem da forma mais cuidadosa e potente possível”, afirmou.

Nas redes sociais, Magon tem mais de 22 mil seguidores e costuma postar vídeos e fotos de seus trabalhos, os bastidores dos ensaios, encontros com amigos e também selfies. Recentemente, ele mostrou o seu lado cantor em uma série de vídeos cantando ao lado de Marilia Lopes.

