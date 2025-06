Quem é o ator que faz o Leonardo em Vale Tudo? Ele é estreante na TV

O ator Guilherme Magon faz sua estreia na TV na novela Vale Tudo ao interpretar Leonardo, o filho de Odete Roitman. Conheça mais sobre ele

Os telespectadores da novela Vale Tudo, da Globo, ficaram impactados com a primeira cena de Odete Roitman (Debora Bloch) vendo o seu filho Leonardo (Guilherme Magon) depois do acidente que o deixou com paralisia e em uma cadeira de rodas. A cena foi ao ar na noite de quarta-feira, 18, e o público conheceu o ator que dá vida ao personagem inédito: Guilherme Magon, um estreante na TV.

Na primeira versão de Vale Tudo, o personagem Leonardo morreu em um acidente de carro e não apareceu ao longo da novela, apenas o nome dele era citado. Agora, no remake, a autora Manuela Dias resolveu dar vida para Leonardo. Ele sofreu um acidente de carro há mais de 12 anos e ficou com paralisia cerebral, o que o faz ter convulsões. Porém, ele não vive com a família. Odete resolveu fingir que o filho morreu e deixá-lo aos cuidados de Nice e bem longe de todo mundo que pudesse reconhecê-lo.

Que tal saber mais sobre o ator Guilherme Magon? Ele tem 39 anos e é um artista com mais de 15 anos de carreira no teatro , inclusive em musicais, como Cabaret. Ele também já atuou em séries, como Assédio, O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu e O Som e a Sílaba. “É a minha primeira novela! Fui confiado a fazer esse papel complexo numa novela tão emblemática e estou muito grato por isso. As coisas se alinharam para acontecer na hora certa, e isso é muito bonito”, disse ele ao site Hugo Gloss.

Inclusive, o artista contou que recebe os roteiros da novela com lacunas, já que a produção da trama prefere que os atores não saibam de outras cenas que estão sendo feitas. “Até aqui sei que o Leonardo é cadeirante e se encontra em uma situação vulnerável que depende de cuidados alheios. Eu estou muito bem amparado por toda a equipe da novela para construir esse personagem da forma mais cuidadosa e potente possível”, afirmou.

Nas redes sociais, Magon tem mais de 22 mil seguidores e costuma postar vídeos e fotos de seus trabalhos, os bastidores dos ensaios, encontros com amigos e também selfies. Recentemente, ele mostrou o seu lado cantor em uma série de vídeos cantando ao lado de Marilia Lopes.

Vale Tudo: Morte repentina abala o mundo de Odete Roitman

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, da Globo, Odete Roitman (Debora Bloch) verá a sua vida ser abalada por causa de uma morte repentina. Isso porque o grande segredo dela mudará de mãos e ela passará a ser chantageada.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Nice (Teca Pereira) morre. A senhora ficou doente e seu quadro piora até ela ser internada. Ela não se recupera e morre. Assim, o segredo de Odete passa das mãos de Nice para a neta dela, Ana Clara (Samantha Jones), que será a nova responsável por cuidar de Leonardo - o filho que Odete fingiu que morreu.

Ana Clara decide chantagear Odete em busca de dinheiro e demonstra que está disposta a revelar a verdade sobre Leonardo. Ela diz que vai contar o segredo para todo mundo caso a milionária não aceite pagar o que ela pede. Com isso, Odete aceita os pedidos de Ana Clara.

Além disso, Odete demonstra desprezo por Leonardo ao dizer que ele não vai viver muito mais tempo porque começou a ter convulsões.

