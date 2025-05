Ator de ‘As Visões da Raven’ é internado e revela o diagnóstico preocupante

Ator de As Visões da Raven, Rondell Sheridan pede ajuda financeira para os fãs após receber diagnóstico durante internação no hospital

O ator Rondell Sheridan, que atuou na série juvenil As Visões da Raven, da Disney, está internado com um diagnóstico grave. Em um vídeo nas redes sociais, ele pediu ajuda financeira para os fãs para arcar com o tratamento.

O artista foi diagnosticado com pancreatite grave e está hospitalizado. Aos 66 anos, ele gravou um vídeo direto da cama do hospital para falar de sua saúde.

“No dia 10 de abril, eu estava na estrada e fiquei doente. Fui ao hospital e acharam que era algo gástrico. Cheguei em casa no dia 12 de abril e fui imediatamente ao hospital, onde me disseram que era pancreatite. Vários exames. Fiquei no hospital por 9 dias. Recebi alta e pensei que estava me recuperando, mas meu pâncreas está inflamado e não há muito o que fazer a não ser esperar”, declarou.

Por causa do período de recuperação, ele não consegue trabalhar e precisa de dinheiro para arcar com as despesas médicas e pessoais. Por isso, ele abriu uma página de crowdfunding para arrecadar doações dos fãs. “Não percebi que ficaria sem trabalho por um bom tempo”, disse ele.

Depois de atuar em séries de TV, Sheridan faz shows de comédia ao redor dos Estados Unidos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por rondell sheridan (@therondellsheridan)

O que é pancreatite?

A pancreatite é uma inflamação no pâncreas e 20% dos casos podem ser mais graves. A doença causa dor na parte superior da barriga e pode irradiar para as costas, dar febre, dor de estômago e vômitos.

De acordo com o site do Hospital Albert Einstein, a pancreatite grave pode apresentar "sinais de falência de órgãos como hipotensão arterial, insuficiência respiratória, insuficiência renal e sangramento do trato gastrointestinal".

O diagnóstico é feito de forma clínico-laboratorial e o tratamento é feito com suporte para aliviar os sintomas até a inflamação seja reduzida.

Leia também: Atriz Maidê Mahl detalha reabilitação após internação em UTI