  Bem-estar e Saúde
  Assessoria revela causa do mal-estar de Bell Marques durante corrida
Bem-estar e Saúde / Recuperação

Assessoria revela causa do mal-estar de Bell Marques durante corrida

O cantor Bell Marques passou mal na manhã desta sexta-feira, 15, durante uma corrida na Avenida Beira Mar, em Fortaleza, Ceará. Saiba o que aconteceu

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 15/08/2025, às 13h21

Bell Marques passa mal durante corrida
Bell Marques passa mal durante corrida - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Bell Marques passou mal na manhã desta sexta-feira, 15, durante a corrida 100% Você, realizada na Avenida Beira Mar, em Fortaleza, Ceará. Próximo à linha de chegada, ele apresentou sinais de mal-estar e precisou ser amparado por outros corredores e membros de sua equipe após percorrer 10 quilômetros. Nas redes sociais, vídeos publicados mostram o momento em que o artista perdeu o equilíbrio, gerando preocupação entre os fãs.

Segundo a assesoria do artista, ele teve uma queda da glicemia no final da prova, mas passa bem."Durante sua participação na corrida 100% Você, realizada hoje (15), em Fortaleza, Bell Marques teve uma breve indisposição causada por uma queda de glicemia, decorrente do esforço físico intenso. Felizmente, após um rápido atendimento e os devidos cuidados, Bell se recuperou prontamente e seguiu com sua programação normalmente, inclusive realizando o show de encerramento com toda a energia e alegria que o público já conhece. Bell agradece o carinho e a preocupação dos fãs e reforça que está tudo bem", diz o comunicado enviado a reista quem.

Bell Marques também se pronunciou

Em um vídeo publicado em seu perfil oficial, Bell Marques informou que sentiu mal-estar durante a maratona, mas já estava se sentindo bem. "Me recuperando, viu? Saí cedo demais, comi um negócio, fiquei me sentindo mal. O estômago ficou ruim. Mas deu tudo certo", declarou o cantor.

"A corrida foi linda e eu estou aqui, indo para o palco de novo. Essas coisas acontecem, sabe. Mas rapaz... Poxa vida", completou Bell, aos risos. Logo após o pronunciamento, o famoso se apresentou ao público presente. Vale lembrar que a corrida é promovida pelo próprio artista.

Juliana Dracz

Bell Marques

