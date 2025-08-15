CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Bell Marques atualiza quadro de saúde após passar mal em maratona
Bem-estar e Saúde / Que susto!

Bell Marques atualiza quadro de saúde após passar mal em maratona

O cantor Bell Marques precisou ser amparado ao final de uma corrida em Fortaleza após apresentar mal-estar: 'Me recuperando'

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 12h29

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bell Marques
Bell Marques - Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Bell Marques usou as redes sociais nesta sexta-feira, 15, para tranquilizar os fãs a respeito de seu quadro de saúde. Mais cedo, ao final da Corrida 100% Você, em Fortaleza, no Ceará, o artista acabou passando mal e precisou ser amparado por membros de sua equipe.

Em um vídeo publicado em seu perfil oficial, Bell Marques informou que sentiu mal-estar durante a maratona, mas já estava se sentindo bem. "Me recuperando, viu? Saí cedo demais, comi um negócio, fiquei me sentindo mal. O estômago ficou ruim. Mas deu tudo certo", declarou o cantor.

"A corrida foi linda e eu estou aqui, indo para o palco de novo. Essas coisas acontecem, sabe. Mas rapaz... Poxa vida", completou Bell, aos risos. Logo após o pronunciamento, o famoso se apresentou ao público presente. Vale lembrar que a corrida é promovida pelo próprio artista.

A viagem de Bell Marques para Abu Dhabi em família

Em abril deste ano, Bell Marques aproveitou alguns dias em Abu Dhabi ao lado da família. Os registros da viagem foram compartilhados por Mari Gonzalez, nora do cantor.

Na ocasião, a ex-BBB revelou a visita dos familiares à Mesquita do Sheikh Zayed. Nas imagens, é possível notar a presença do namorado de Mari, Pipo Marques, dos sogros, Bell e Ana, e dos cunhados, Rafa Marques e Pati Guerra. O grupo ainda surgiu usando burcas.

"Na Mesquita em Abu Dhabi para as mulheres é obrigatório cobrir a cabeça, além de usar roupas que cubram braços e pernas, então decidimos usar as vestimentas tradicionais daqui. A grandiosidade e beleza da Mesquita é muito impressionante, valeu demais conhecer", explicou Mari Gonzalez na legenda; confira as fotos!

Leia também: 'Sempre dá frio na barriga', diz Bell Marques após 40 anos de Carnaval

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Bell Marques

Leia também

CUIDADOS

Bella Campos mudou o corte de cabelo para Fátima; médica dá dicas de cuidados capilares - Reprodução/Instagram

Médica explica como manter cabelos saudáveis em mudanças de visual como Bella Campos

Entenda!

Luva de Pedreiro - Reprodução/Instagram

Médico sobre Luva de Pedreiro: 'Permite identificar se existe alguma causa'

CUIDADOS ESSENCIAIS

Especialista reforça cuidados para saúde de Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução/Instagram

Especialista reforça cuidados para saúde de Bolsonaro: 'Evitar deterioração'

Maternidade!

Fernanda Gentil - Reprodução/Instagram

Especialista alerta após relato de Fernanda Gentil com filho: 'Não é um caso isolado'

Transformação!

Aila Menezes - Foto: Reprodução/Instagram

Ex-The Voice exibe mudanças no corpo 1 ano após bariátrica; veja antes e depois

Tratamento

Mara Pinheiro e o filho, Hércules - Foto: Reprodução / Instagram; @anajunqueira

Jornalista da Globo fala da queda de cabelo do filho em batalha contra o câncer

Últimas notícias

Bárbara PazBárbara Paz abre o jogo sobre procedimentos estéticos após acidente aos 17 anos
Deborah Secco destaca a importância de fazer limpeza facial e usar protetor solarDeborah Secco: 5 dicas e segredos de beleza da atriz
Leandra Leal fala sobre Os EnforcadosLeandra Leal enaltece parcerias no cinema: 'Muito importante'
Caio Blat e Maria RibeiroFilho de Caio Blat e Maria Ribeiro surge mais alto do que os pais em nova foto
Ana Hickmann estava no auge da carreira como modelo quando aceitou ingressar na TVAna Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'
Natalia BaldanNatalia Baldan transforma herança em missão no agro: 'Sou uma sucessora em desenvolvimento'
Mariana Rios, Camila Queiroz e Maíra CardiConfira quais famosas estão grávidas e celebram o Dia da Gestante em 2025
Viviane Araujo fala sobre doação de óvulosViviane Araujo fala sobre a doação de óvulo que recebeu para ter seu filho
Malu GalliMalu Galli celebra maturidade e conquistas: 'Sucesso é qualidade de vida'
Tico Sahyoun e Pedro ZannoniRackets in Paradise: Evento de tênis e beach tennis chega ao Brasil com estrelas do esporte
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade