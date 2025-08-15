Bell Marques atualiza quadro de saúde após passar mal em maratona

O cantor Bell Marques precisou ser amparado ao final de uma corrida em Fortaleza após apresentar mal-estar: 'Me recuperando'

O cantor Bell Marques usou as redes sociais nesta sexta-feira, 15, para tranquilizar os fãs a respeito de seu quadro de saúde. Mais cedo, ao final da Corrida 100% Você, em Fortaleza, no Ceará, o artista acabou passando mal e precisou ser amparado por membros de sua equipe.

Em um vídeo publicado em seu perfil oficial, Bell Marques informou que sentiu mal-estar durante a maratona, mas já estava se sentindo bem. " Me recuperando, viu? Saí cedo demais, comi um negócio, fiquei me sentindo mal. O estômago ficou ruim. Mas deu tudo certo ", declarou o cantor.

" A corrida foi linda e eu estou aqui, indo para o palco de novo. Essas coisas acontecem, sabe. Mas rapaz... Poxa vida ", completou Bell, aos risos. Logo após o pronunciamento, o famoso se apresentou ao público presente. Vale lembrar que a corrida é promovida pelo próprio artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corrida 100% Você (@corridacemporcentovc)

A viagem de Bell Marques para Abu Dhabi em família

Em abril deste ano, Bell Marques aproveitou alguns dias em Abu Dhabi ao lado da família. Os registros da viagem foram compartilhados por Mari Gonzalez, nora do cantor.

Na ocasião, a ex-BBB revelou a visita dos familiares à Mesquita do Sheikh Zayed. Nas imagens, é possível notar a presença do namorado de Mari, Pipo Marques, dos sogros, Bell e Ana, e dos cunhados, Rafa Marques e Pati Guerra. O grupo ainda surgiu usando burcas.

"Na Mesquita em Abu Dhabi para as mulheres é obrigatório cobrir a cabeça, além de usar roupas que cubram braços e pernas, então decidimos usar as vestimentas tradicionais daqui. A grandiosidade e beleza da Mesquita é muito impressionante, valeu demais conhecer", explicou Mari Gonzalez na legenda; confira as fotos!

Leia também: 'Sempre dá frio na barriga', diz Bell Marques após 40 anos de Carnaval