Apresentadora de 43 anos revela metástase após melanomas e cirurgia no cérebro

A apresentadora norte-americana Teddi Mellencamp, de 43 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 7, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Ela, que já enfrentou 16 melanomas, descobriu em meados de fevereiro a presença de tumores no cérebro e passou por uma cirurgia para remover alguns deles. Agora, revelou que foi diagnosticada com metástase.

Na publicação, ela contou: "Atualização dos meus exames de hoje: os médicos estão esperançosos de que a imunoterapia e a radioterapia serão eficazes. Tenho vários tumores no cérebro que não puderam ser removidos por cirurgia. Eu também tenho dois tumores no pulmão, todos metástases do meu melanoma", detalhou Teddi.

Que complementou: "Estou confiante de que vencerei essa batalha (e que consigo lembrar dos nomes de todos os filhos da Angelina). Agora, como diria [o apresentador] Andy Cohen: 'com todo o devido... vai se f*der, câncer!".

Cirurgia no cérebro após sintomas ‘debilitantes'

Em fevereiro, Teddi falou sobre os tumores no cérebro após revelar que ficou com uma cicatriz enorme nas costas por causa de um melanoma, que é um tipo de câncer. “Nas últimas semanas, tenho lidado com fortes e debilitantes dores de cabeça. Ontem, a dor era insuportável e exigiu hospitalização. Após uma tomografia computadorizada e ressonância magnética, os médicos encontraram vários tumores no meu cérebro, que eles acreditarem estarem crescendo há pelo menos 6 meses. Dois dos tumores serão removidos cirurgicamente. Os tumores menores restantes serão tratados por meio de radiação em uma data posterior”, disse ela nas redes sociais.

Antes da cirurgia, ela revelou que removeu um melanoma, que é um tipo de câncer de pele, das costas e mostrou a cicatriz. A apresentadora disse que tinha uma mancha enorme nas costas que parecia uma mancha de sol, mas ela não procurou ajuda médica porque achou que o câncer era algo pequeno.

