Apresentadora de 43 anos fará cirurgia no cérebro após sintomas ‘debilitantes'

A apresentadora Teddi Mellencamp, de 43 anos, descobriu vários tumores cerebrais pouco tempo depois de ficar com uma cicatriz enorme ao remover outro câncer

A apresentadora norte-americana Teddi Mellencamp, de 43 anos, surpreendeu ao contar que foi diagnosticada com tumores no cérebro e precisará passar por cirurgias. Ela já está internada para remover alguns dos tumores e outros serão tratados com radioterapia no futuro. A estrela falou sobre a nova doença após revelar que ficou com uma cicatriz enorme nas costas por causa de um melanoma, que é um tipo de câncer.

“Nas últimas semanas, tenho lidado com fortes e debilitantes dores de cabeça. Ontem, a dor era insuportável e exigiu hospitalização. Após uma tomografia computadorizada e ressonância magnética, os médicos encontraram vários tumores no meu cérebro, que eles acreditarem estarem crescendo há pelo menos 6 meses. Dois dos tumores serão removidos cirurgicamente. Os tumores menores restantes serão tratados por meio de radiação em uma data posterior”, disse ela nas redes sociais.

Há uma semana, Teddi comoveu seus fãs ao revelar que removeu um melanoma das costas. Ela mostrou a cicatriz enorme que ficou após a cirurgia. Ela tinha 17 pontos diferentes de melanoma, que é um tipo de câncer de pele. A apresentadora disse que tinha uma mancha enorme nas costas que parecia uma mancha de sol, mas ela não procurou ajuda médica porque achou que o câncer era algo pequeno.

Rodrigo Faro anuncia que Vera Viel está curada do câncer

O apresentador Rodrigo Faro é só alegria nesta segunda-feira, 10. Isso porque a esposa dele, Vera Viel, recebeu a notícia de que não possui mais a presença do câncer em seu corpo. Ela refez os exames e já está curada da doença contra a qual lutou nos últimos meses.

"Fui para o Einstein para fazer meus exames pós-cirurgia, depois de quatro meses. Fiz o petscan, fiz a ressonância”, disse ela. Então, Faro completou para anunciar a cura da esposa. "E agora está constatado. A gente já sabia, a gente sabia desde o começo que a gente ia vencer essa batalha… Está aqui. A Vera não tem mais essa doença. A Vera está curada! É vida nova. A gente só quer agradecer”, afirmou.

Emocionada, Vera agradeceu pelo apoio desde que descobriu o diagnóstico. "Obrigada pelas orações de todo mundo. Eu já saí de lá mais aliviada, e agradecida a Deus, que, na sua misericórdia, me curou”, declarou.

Por fim, Faro declarou o seu amor e parceria com a esposa. "A Vera me ajuda a vencer na vida e em qualquer lugar porque nós somos um só. Vida nova! Glória a Deus!”, contou.

