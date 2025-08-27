CARAS Brasil
Apresentadora da Globo fala sobre diagnóstico que a levou à UTI: 'Quase morri'

Apresentadora do 'Gazeta Meio Dia', Rafaela Marquezini contou que passou dois dias na UTI devido a complicações de diagnóstico

por Rafaela Oliveira
Publicado em 27/08/2025, às 13h01

Rafaela Marquezini - Foto: Reprodução / Instagram

A jornalista Rafaela Marquezini usou as redes sociais para conversar com o público a respeito de um assunto bastante sério envolvendo seu quadro de saúde. A apresentadora da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo, contou que foi parar na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) devido a dengue hemorrágica.

Em um vídeo publicado em seu perfil, Rafaela explicou que chegou ao hospital no dia 21 de agosto em estado de colapso. A comunicadora, que passou quatro dias internada no local, sendo dois deles sob observação, ainda relatou que começou a apresentar os primeiros sintomas no dia 16, cerca de cinco dias antes de procurar ajuda médica.

"Eu sumi de repente da TV, das redes sociais. Eu peguei dengue, e essa dengue se transformou em uma dengue hemorrágica e me levou à UTI. Cheguei ao hospital com 12 mil de plaquetas, o mínimo aceitável era 150 [mil]. Então, assim, eu cheguei no hospital praticamente em colapso. Se eu demorasse algumas horas a mais para procurar ajuda, não sei o que teria acontecido", desabafou a apresentadora do Gazeta Meio Dia.

Em seguida, Rafaela Marquezini ressaltou a importância de comentar sobre a dengue, ainda que os casos tenham diminuído nos últimos tempos. "Independente da época do ano, ela [dengue] existe. E ela te pega, e pode te matar. Ela quase me matou", declarou a comunicadora, bastante emocionada.

Rafaela Marquezini - Foto: Reprodução / Instagram; @filipbrunoro

Os sintomas sentidos por Rafaela Marquezini 

Ao longo de seu relato, a apresentadora também falou sobre os primeiros sintomas sentidos: "Muita febre, dor de cabeça, dor no corpo, nas costas, sintomas clássicos de dengue. Fui ao hospital e fui diagnosticada com dengue. E não há muito o que fazer além de repousar e beber muito líquido", declarou ela.

Na sequência, Rafaela Marquezini explicou que, com a melhora dos sintomas, acreditou que estivesse se curando, mas levou um susto após notar o aparecimento de outras dores. "Muito forte. Achei que fosse do estômago, passei uma noite muito terrível. Eu, chorando por conta da dor, e quando passei a mão no nariz, veio o sangue. Entrei em pânico", recordou.

De acordo com a apresentadora, depois de dois dias na UTI, ela finalmente começou a se recuperar. "Fui parar na UTI por causa de uma dengue hemorrágica. Quase morri. Esse vídeo é um ALERTA. Cuide-se. A dengue MATA", acrescentou Rafaela Marquezini na legenda da postagem.

Leia também: Eduardo Suplicy é internado e revela que passará por procedimento; saiba o que ele tem

