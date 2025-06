Após nascer com cardiopatia congênita, filha de Thaila Ayala realiza exame

Filha de Thaila Ayala realiza exame de rotina e surpreende com resultados; pequena nasceu com cardiopatia congênita e passou por cirurgias

A filha de Thaila Ayala e Renato Góes, Tereza, de dois anos, está celebrando seu "segundo aniversário" nesta quinta-feira, 26. Isso porque, a pequena nasceu com CIV – comunicação interventricular, que é quando existe um buraco entre as cavidades do coração, e passou por cirurgias para corrigir o problema nesta data.

Recuperada e levando uma vida normal, a herdeira caçula dos atores surgiu passando por um exame. A mamãe então gravou o momento em que escutaram e viram que está tudo bem com o coração da garota.

“Tá tudo beleza “ o médico diz e só Deus sabe o que é pra uma mãe ouvir isso depois de ver sua filha nascer de novo! E hoje é seu segundo aniversário, o dia que você nasceu de novo minha pequena GIGANTE: Dia que Jesus operou o milagre que é a sua vida! Dia que ele marcou em você toda sua bondade e misericórdia!", contou a modelo.

Além da caçula, Thaila Ayala e Renato Góes são pais de Francisco, de três anos. Recentemente, a famosa revelou que o primogênito até hoje não aceita a irmã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

O que aconteceu com a filha de Thaila Ayala e Renato Góes?

Tereza veio ao mundo de 39 semanas de gestação em um parto cesárea e foi operada com 2 meses de vida. A cirurgia foi feita com a criança intubada e com o peito aberto. Na entrevista ao Fantástico, Renato relembrou o susto que levou ao ouvir do médico sobre o quanto a cirurgia era invasiva. “O médico disse: 'É uma cirurgia pesada mesmo'. E também disse: 'É abrindo'. Eu passei um tempo sem ter coragem de falar para ela”, contou ele.

Apesar do desafio, Tereza teve uma boa reação durante a cirurgia e já teve alta hospitalar após 10 dias internada. Tanto que os pais só têm o que celebrar. “Toda essa dificuldade que passou para a gente, vamos valorizar as duas vidas [dos dois filhos]. E que a gente consiga ser sempre esses pais presentes”, disse o ator.

Por sua vez, Thaila completou: “Tudo isso veio para transformar. A gente vê tudo de um jeito diferente. Ela veio para transformar muita coisa”.