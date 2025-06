Thaila Ayala revela que o filho não aceita a irmã: 'Não suporta'

Com os filhos com um ano de diferença, Thaila Ayala revela que o primogênito ainda não aceitou a irmã caçula e detalhou situação de negação

A atriz Thaila Ayala fez uma revelação sobre a relação de seus dois filhos, Francisco e Tereza, frutos de seu casamento com o ator Renato Góes. Em seu podcast, Mil e Uma Tretas, ela recebeu Sthefany Brito, que também dois filhos, e compartilhou sua experiência sobre ter duas crianças com uma ano de diferença.

Por ter nascido um seguido do outro, a modelo comentou que isso gerou bastante ciúmes no primogênito. Segundo ela, até hoje, o menino tem dificuldade em aceitar a irmã. "Desde que minha filha nasceu, meu filho não suporta a irmã. Já teve uma fase em que ele fingia que ela não existia, depois ficou na fase 'olha, que legal!', e voltou para a que não existe", contou.

E deu um exemplo do que acontece no dia a dia: "Esses dias fui buscar eles na escola, ele saiu primeiro e disse: 'Vamos, mamãe?' Respondi que teríamos que esperar a irmã dele. E ele respondeu: 'Não tenho irmã.' Eu disse que iríamos esperar a Tetê. E ele disse: 'A Tetê é irmã daquele menino de short verde. A gente pode ir', afirmou apontando para uma outra criança de short verde".

"Tenho que ficar só com o Francisco, aí a minha filha olha para mim com cara de choro desesperada. Quando ele sai de casa, fico com ela o tempo que consigo, que é mínimo, porque ele não me deixa chegar perto da minha filha. É porrada o dia inteiro, que me faz perder a cabeça... Já surtei, já levei para a terapia... Então não está legal ele com 3 anos. Só consigo pedir para ele parar de bater na irmã" , detalhou.

Ainda nos últimos dias, Thaila Ayala encantou ao mostrar um dia na praia com os filhos. Na ocasião, os dois apareceram perto, brincando na areia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bomba Dos Artistas 💣 (@bombadosartistas)

Thaila Ayala desabafa sobre maternidade

Thaila Ayala reconheceu em entrevista para a CARAS que ser mãe tem seus desafios, mas afirmou que o amor que recebe dos filhos faz valer a pena qualquer esforço e dificuldade. A atriz destacou que vem passando por grandes transformações com a maternidade.

"Me transformou de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Mudou meu jeito de pensar, de trabalhar, mudou tudo. É intenso, é desafiador, mas traz o amor mais transformador que existe. E, a cada dia que passa, aprendo mais a equilibrar essa entrega com o meu próprio bem-estar. Porque ser mãe também é isso: encontrar força na vulnerabilidade e se permitir viver essa jornada da forma mais real possível" , confessou.