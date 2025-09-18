Ana Hickmann e Edu Guedes inauguram centro de longevidade e surpreendem com declaração

Em entrevista à CARAS TV, Ana Hickmann e Edu Guedes compartilham nova sociedade empresarial focada na saúde e no bem-estar

A parceria entre Ana Hickmann e Edu Guedes está muito além da vida pessoal e, agora, se estende ao mundo dos negócios. O casal anunciou sua sociedade na Doutor Move, um centro de longevidade com foco em tecnologia para a saúde.

Durante o evento de lançamento, a CARAS TV conversou com a dupla, que compartilhou detalhes sobre a nova empreitada.

“Doutor Move é um protocolo de longevidade. Primeiro a pessoa passa por uma avaliação para ver como ela está, a saúde dela, o que ela precisa. E aí é um conjunto de técnicas. Então tem captação, tem quebra de gordura, tem a esteira que você não tem…”, explicou Ana.

O projeto foi apresentado a Ana pelo próprio Edu, e ela conta que ficou “primeiro curiosa e depois apaixonada”. A Doutor Move oferece um protocolo de longevidade que oferece tratamentos individualizados para identificar as necessidades de cada cliente. A partir daí, é utilizado um conjunto de técnicas e aparelhos de alta tecnologia.

“Quando você une a crio com a lipocapitação, com a eletroestimulação […] você tem um conjunto maravilhoso para poder ter melhor cárdio, melhor saúde, queima de gordura, redução de medidas”, disse Edu.

Vem casamento aí!

Durante o papo com a CARAS, os pombinhos ainda deram alguns detalhes íntimos sobre os planos do casamento. Ana e Edu contaram que estão montando a própria estrutura do evento em um espaço de uma fazenda da família!

“A gente está fazendo tudo na nossa realidade, a gente viu que não queria receber as pessoas em algo montado, então a gente fez um salão real, que existe em casa, a gente tem lá mil metros na sala. A gente restaurou, já existia o espaço e aí a gente tirou todos os tijolos, que eram de 1820, refez tudo, a gente está fazendo algo que a gente acha que é sólido para receber as pessoas dessa forma”

Leia mais: Ana Hickmann e Edu Guedes chocam com detalhes de 2º casamento: ‘Nossa realidade’