Ana Hickmann desabafa sobre saúde e especialista alerta: 'Mais comum do que se imagina!'

Ana Hickmann tornou pública uma questão envolvendo sua saúde capilar e desabafou sobre a relação do problema com o estresse

No ano de 2017, Ana Hickmann (44) desabafou depois de ter uma experiência nada agradável e confessou que sofreu uma queda de cabelo devido ao estresse. Agora, ela está recuperada, mas já falou sobre o problema em outros momentos. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista Danielle Gitti, farmacêutica Esteta e Tricologista.

À época, a apresentadora revelou que passou por uma bateria de exames e não foram identificadas alterações em seus resultados, por isso, recebeu a orientação medica que a queda dos cabelos deveria ser por questões de estresse.

O que diz a especialista?

Danielle Gitti, farmacêutica Esteta e Tricologista, com mais de 14 anos de experiência na área da saúde, especialista no tratamento de doenças do cabelo e do couro cabeludo, aponta que o estresse é um fator que pode impactar na saúde capilar.

"É mais comum do que se imagina! O estresse intenso (como o que Ana Hickmann enfrentou) desencadeia um tipo específico de queda capilar chamado eflúvio telógeno. Eis como acontece [...] o cortisol (hormônio do estresse) altera o ciclo folicular e pode até desencadear inflamação no couro cabeludo", explica.

Dados que chamam a atenção

Em 2019, o Brasil foi enquadrado como o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS): 18,6 milhões de brasileiros (9,3% da população) conviviam com o transtorno. Danielle Gitti dá dicas para evitar a queda de cabelo por conta do estresse.

"Terapia, meditação, exercícios (ioga ajuda muito). Sono regulado (dormir menos de 6h piora a queda)"; "Nutrição capilar: Ferro e vitamina D (faltam em 80% dos casos de queda). Biotina e zinco (fortalecem a fibra capilar)"; "Xampu sem sulfato para evitar mais irritação. Evitar químicas (progressiva, tintura) durante a crise". "Em 3-6 meses, os fios voltam a crescer. Pode levar até 1 ano para recuperar a densidade total".

Existe tratamento?

A especialista em tricologista reforça que os cabelos tendem a crescer quando os problemas com o estresse são solucionados, por isso é importante o acompanhamento com um especialista para fortaceler a saúde capilar e parar esta queda.

"Queda por estresse tem solução e o cabelo volta a crescer! Dermatite nervosa piora a queda, mas tem tratamento. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar dos fios. Reconhecer o problema e buscar ajuda é o caminho para recuperar não só os cabelos, mas a autoestima!", finaliza a especialista em tricologia.

