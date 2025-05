Ana Hickmann confessa como concilia carreira e maternidade: 'Meu combustível para nunca desistir'

Ana Hickmann é mãe do pequeno Alezinho; em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora fala sobre materidade e responde se pretende ter mais filhos

Mãe do pequeno Alezinho (11), Ana Hickmann (44) revela que sua vida passou por grandes transformações após o nascimento do filho, ao que ela mesma afirma: "Me transformei em uma leoa por ele!".

Na Semana das Mães, Ana Hickmann é uma das celebridades convidadas pela CARAS Brasil para falar sobre maternidade e família. A artista coleciona no currículo diversas profissões como: empresária, apresentadora de TV, modelo, empreendedora, influenciadora digital e, com muito orgulho, mãe!

Ana Hickmann reflete que equilibrar tantas atribuições não é uma tarefa fácil, mas reforça que encontra no filho seu combustível para seguir em meio aos desafios: "Minha vida é muito corrida, muitas vezes acordo exausta, mas sei que preciso seguir em frente porque ele precisa de mim", a apresentadora destaca.

"O Alezinho é a minha maior força para tudo! [...] Sou uma mãe protetora, coruja e apaixonada, mas também sou firme em alguns momentos. Eu entendo que a maternidade exige essa postura, para que ele cresça um menino do bem, educado, com caráter e gentil com as pessoas e com os animais", declara.

Abaixo, confira entrevista completa da apresentadora Ana Hickmann à CARAS Brasil.

A maternidade trouxe alguma transformação para sua vida?

Existe uma Ana antes e depois do Alezinho. No começo, eu me sentia insegura em alguns momentos. Era tanta responsabilidade, tantos palpites, tantos medos… Eu desejei muito ser mãe, mas era tudo muito novo para mim. Mas bastava olhar para aquele rostinho pra saber que, de algum jeito, eu ia dar conta. Com o tempo, me transformei em uma leoa por ele! Aprendi a ser forte quando tudo o que eu queria era chorar, a ser uma pessoa mais resiliente, mais esperançosa por dias melhores. Encaro as dificuldades da vida de outra maneira, porque tenho ele ao meu lado. Ele é o meu combustível para nunca desistir dos meus sonhos.

Como você descreveria sua relação com o seu filho?

É uma relação sincera, de muito amor, parceria, amizade e confiança. Somos os melhores parceiros de viagem! O Alezinho é muito parecido comigo, temos muitos gostos em comum. Amamos a natureza, os animais, conhecer novos lugares, conversar com as pessoas… A nossa relação é maravilhosa!

Pretende ter mais filhos?

Eu adoraria ter mais filhos, mas está nas mãos de Deus. Se acontecer, será maravilhoso, se não, está tudo bem também. O Alezinho é incrível e me completa como mãe, e o Edu tem a Maria, uma menina linda de 16 anos. Somos muito felizes sendo quatro, mas não descartamos essa possibilidade.

Qual a maior lição que você gostaria de passar para o seu filho? O que teria orgulho de dizer: 'Aprendeu isso comigo'

A maior lição que eu quero passar para o meu filho é que ele aprenda a se respeitar, a ser uma pessoa de caráter inegociável e a batalhar pelos sonhos dele. Quero que ele entenda que o valor das pessoas não está no que elas têm, mas no que elas são e que ele nunca esqueça que para conquistar, precisa se dedicar e ir atrás do que quer. Eu estou aqui para o que ele precisar, mas quero muito ver o Alezinho disposto a realizar os sonhos deles.

E na carreira, quais as novidades?

Esse ano, o público pode esperar muitas novidades e novos desafios na minha carreira. Estou focada em expandir meus projetos, buscando formatos inovadores e mais interação com o público. Acabo de lançar a minha primeira linha de produtos para cachorros [...] Como modelo e influenciadora, continuo trabalhando com marcas que acredito, trazendo autenticidade, estilo e representatividade. Acima de tudo, quero seguir inspirando as mulheres a se amarem e a nunca desistirem delas mesmas.

