Alopecia de tração: o alerta por trás da calvície de Claudinho, do Negritude Jr.

Do estilo à perda capilar irreversível: entenda como penteados apertados afetam a saúde do couro cabeludo e o que fazer para evitar a calvície

O cantor Claudinho, vocalista do grupo Negritude Jr., surpreendeu os fãs ao revelar que enfrenta uma condição capilar conhecida como alopecia de tração. Trata-se de um tipo de calvície causada pela tração contínua dos fios, comum em penteados como tranças, dreads e rabos de cavalo muito apertados. O caso acendeu um alerta para um problema ainda pouco discutido, mas que pode afetar profundamente a autoestima e a saúde do couro cabeludo.

Segundo a tricologista Márcia San Juan, a alopecia de tração acontece quando os fios são puxados com frequência, causando inflamações nos folículos capilares. Com o tempo, essas inflamações podem destruir os folículos, levando à perda definitiva do cabelo na área afetada. No caso de Claudinho, o uso prolongado de dreads contribuiu para o agravamento do quadro, tornando a reversão mais difícil.

Quais são os sinais de alerta?

Os primeiros sintomas geralmente incluem dor ou ardência no couro cabeludo, coceira, sensibilidade ao toque e queda localizada de cabelo, especialmente na linha frontal e nas laterais da cabeça. Quando não tratada a tempo, a alopecia avança para uma fase cicatricial — em que os fios não crescem mais.

Tratamento e prevenção: o que fazer?

Nos estágios iniciais, é possível reverter o quadro com mudanças simples nos hábitos capilares: suspender penteados apertados, hidratar o couro cabeludo, usar produtos como minoxidil e investir em vitaminas específicas. Já nos casos mais avançados, técnicas como microinfusão de medicamentos (MMP) e transplante capilar são indicadas — mas devem ser avaliadas por um profissional especializado.

Além disso, é fundamental manter uma alimentação rica em nutrientes como ferro, zinco e biotina, que fortalecem os fios desde a raiz.

Dicas para prevenção

Evite penteados muito apertados ou com tração constante;

Dê intervalos entre aplicações de tranças e dreads;

Hidrate o couro cabeludo regularmente;

Tenha uma alimentação rica em zinco, ferro e proteínas;

Consulte um tricologista ao primeiro sinal de queda anormal, pode ser necessário um tratamento a longo prazo.

O relato do vocalista do Negritude Jr. reacende um alerta importante: estilo não pode vir à custa da saúde. Prevenção, ir a um tricologista e informação ainda são as melhores formas de evitar perdas irreversíveis.

