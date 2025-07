Além das cirurgias: o impacto emocional por trás da jornada estética de Viih Tube

Como as pressões sociais e ansiedades internas afetam influenciadoras após a maternidade – e como buscar equilíbrio emocional, como Viih Tube.

Viih Tube, influenciadora e empresária de 24 anos, com milhões de seguidores nas redes sociais, recentemente fez um relato marcante sobre sua saúde mental no pós-parto. Mãe de Lua, de 2 anos, e Ravi, com apenas 7 meses, ela admitiu ter se sentida profundamente insegura com as mudanças no corpo e revelou ter enfrentado episódios de ansiedade, tristeza intensa e baixa autoestima, mesmo após se submeter a procedimentos estéticos.

A fala da influenciadora ganhou ainda mais destaque após análise da psicanalista Vânia Euzébio, que identificou sinais de uma dor emocional profunda. Segundo a especialista, é comum que muitas mulheres, especialmente figuras públicas, tentem "corrigir" um sofrimento interno por meio de mudanças físicas — mas isso apenas adia o enfrentamento real do problema.

Por trás da estética, uma dor silenciosa

O período pós-parto é, para muitas mulheres, emocionalmente complexo. Além do desgaste físico e hormonal, há a pressão social para “voltar ao corpo de antes” e o medo de parecer “menos capaz” ou “menos bonita”. Nas redes sociais, esse cenário se intensifica: a busca por validação e aceitação pode levar a decisões precipitadas, como cirurgias sem avaliação emocional adequada.

A tentativa de transformar o exterior sem cuidar do interior pode agravar quadros de ansiedade e depressão. Viih Tube, ao compartilhar sua vulnerabilidade, tocou num ponto crucial para milhares de mães: a necessidade de olhar com empatia para si mesmas.

Cuidar da mente é tão importante quanto do corpo

Faça terapia regularmente.

Evite se comparar a outras mães nas redes.

Aceite o tempo do corpo — ele carrega histórias e processos.

Cerque-se de pessoas que acolhem, e não que julgam.

Caminhos para o autocuidado emocional

Buscar acompanhamento psicológico para lidar com culpas, medos e expectativas irreais.

Evitar comparações em redes sociais.

Estimular um olhar mais compassivo para o corpo materno.

Criar espaços de acolhimento para mães reais, com suas vulnerabilidades.

Viih Tube deu voz a um sofrimento comum, mas ainda invisibilizado: o impacto psicológico da maternidade na era digital. Sua exposição pode ajudar outras mulheres a identificarem suas dores e buscarem apoio antes que elas se tornem insuportáveis e com mais gatilhos emocionais para mulheres e mães de todo o Brasil.