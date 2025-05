Adriana Araujo desabafa sobre doença grave da filha e comove o público; entenda

A jornalista Adriana Araujo lança podcast em que fala sobre a síndrome rara da filha, Giovanna, de 25 anos, que hoje é médica; saiba o diagnóstico

A jornalista Adriana Araujo lançou, nesta segunda-feira, 26, o podcast Sou a mãe dela, em que narra a sua experiência com a doença rara da filha, Giovanna Araujo, que tem 25 anos e é médica. Isso porque a jovem, ao nascer, foi diagnosticada com hemimelia fibular - síndrome em que o bebê nasce sem a fíbula ou com o osso apenas parcialmente desenvolvido.

Em suas redes sociais, Adriana anunciou a estreia do podcast:

"Nasceu! 'Sou a mãe dela, o podcast'. Gravei os episódios com muita calma. Foi um mergulho em águas profundas. Nas emoções mais intensas que vivi na minha jornada de mãe de uma pessoa com deficiência. Sou a mãe da Giovanna, uma médica, mas que um dia foi um bebê de pernas tortas que muitos duvidaram que poderia andar. Minha caminhada foi pelos passos dela. E não foi só minha, foi de muita gente, como você vai descobrir a cada episódio. Aqui apenas um trechinho do podcast com algumas fotos que resumem a história", começou.

E completou: "Deixo aqui alguns agradecimentos especiais. A Deus, a minha menina, nossa doutora, que transformou a minha vida da forma mais extraordinária desde o primeiro minuto juntas. Ao meu marido, Chico. Sem o amor e a insistência dele o podcast não existiria. Obrigada por insistir! E obrigada a cada um da equipe da @trovao_midia, à Ana e ao Zé -- talentosos e pacientes parceiros que tornaram o podcast possível. Quem ouvir vai entender que meu coração transborda amor e gratidão pelo caminho! Beijos para vocês", encerrou.

Na seção de comentários, os admiradores de Adriana se emocionaram com a iniciativa: "Essa história enche meus olhos toda vez que leio ou escuto! Quantas vitórias!! Que lindo ver de perto muitas dessas conquistas!", escreveu uma seguidora; "Parabéns por sua coragem, tenacidade, humildade e amor. Seu exemplo é a melhor notícia que você já deu.", disse outro internauta.

"É emocionante demais a história de vocês e dá muito orgulho de você que lutou, incansavelmente, pela reabilitação da Giovanna e orgulho da Giovanna, que lutou juntamente com a mãe dedicada e hoje é uma médica!", comentou mais um.

Livro: Sou a mãe dela

No livro Sou a mãe dela, da Globo Livros, Adriana revela que descobriu o diagnóstico da filha quando ainda estava grávida dela. Com os ossos da perna e dos pés deformados e apenas dois dedos na mão direita, Giovanna passou por dez dez cirurgias para poder andar com as próprias pernas.

"A minha menina, com diferenças físicas e plena consciência da sua condição, precisava crescer com autoestima, aprender a se amar e respeitar. Nos demos as mãos num duelo cotidiano contra rótulos, palavras que machucam, limitam, olhares de piedade e preconceito. Essa era a maior luta a vencer", narra Adriana.

