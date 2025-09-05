CARAS Brasil
  1. Beleza
  2. Xuxa e Zezé Di Camargo: Relembre famosos que já fizeram transplante capilar
Beleza / Transplante capilar

Xuxa e Zezé Di Camargo: Relembre famosos que já fizeram transplante capilar

Depois de conferir os novos fios de Xuxa, relembre mais alguns famosos que também já realizaram o procedimento de transplante capilar

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 14h21 - Atualizado às 15h42

Xuxa Meneghel
Xuxa Meneghel - Foto: Divulgação

Aos 62 anos, a apresentadora Xuxarealizou o transplante capilar no início do ano e chamou a atenção na festa de aniversário de Luciano Huck, na última quarta-feira, 3. Confira outros artistas conhecidos que também já realizaram o mesmo procedimento.

1. Xuxa Meneghel

Xuxa - Fotos: Divulgação/Blad Meneghel e Divulgação
A Rainha dos Baixinhos realizou o procedimento em março deste ano. Ela sofre de alopecia e já falou publicamente o quanto a condição afeta sua autoestima e por isso optou pelo transplante capilar.

Durante sua participação no programa Mais Você, ela relatou que herdou a condição de sua mãe e que já tentou diversos tipos de tratamentos alternativos. “Só um remédio não adianta... Acho que pra algumas pessoas até pode melhorar, mas adiantar mesmo…”, afirmou a famosa sobre sua experiência.

2. Zezé Di Camargo e Luciano

Zezé Di Camargo e Luciano Foto: Reprodução / Globo e Globo/Manoella Mello
A dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Lucianotambém já chegaram a recorrer ao procedimento. Zezé realizou o procedimento durante a pandemia e Luciano já passou pelo transplante capilar duas vezes, em 2015 e em 2023.

Mesmo ainda sendo um tabu, Zezé começou a falar abertamente sobre o assunto durante a pandemia do Covid-19. Segundo o cantor, seus fios ficaram ralos com a idade e após ter tido covid. “Tive três Covid e meu cabelo ficou muito ralo em cima. Como eu ainda tenho bastante cabelo, fiz um preenchimento. Tem gente especulando: ‘Zezé está careca’. Eu nunca fui careca. Estava apenas raleando. Pela idade e Covid... Não tem nada de calvície”, relatou o sertanejo na época.

Já Luciano realizou a cirurgia em 2015, a fim de tratar as entradas e a coroa da cabeça. O procedimento durou cerca de oito horas. Anos depois, em 2023, o famoso decidiu retocar o transplante e cobriu o topo da cabeça.

3. Diogo Nogueira

Diogo Nogueira - Fotos: Reprodução / Instagram
O cantor Diogo Nogueira também entrou para esta lista! O artista realizou o procedimento em meados de 2022, e na época chamou muita atenção dos fãs. “Fiquei um pouco confusa, tentando lembrar de onde eu conhecia”, comentou uma seguidora sobre a transformação do famoso.

4. Malvino Salvador

Malvino Salvador - Fotos: Globo/Sergio Zalis e Reprodução / Instagram
O ator da Globo Malvino Salvador também chegou a fazer o transplante capilar. Em 2023, ele decidiu cobrir algumas entradas que tinha na cabeça. Atualmente, o artista é sócio da clínica onde realizou o tratamento.

5. Eliezer Netto

Eliezer Netto - Fotos: Globo/Fábio Rocha e Reprodução / Instagram
O ex-BBB Eliezer Netto também aderiu a cirurgia, por sofrer de alopecia. O noivo de Viih Tube sofria com entradas capilares e algumas falhas em sua barba. Ele chegou a viajar até Fortaleza, Ceará, para realizar o procedimento em uma clínica indicada por Wesley Safadão.

Leia também: Cabelo de Xuxa meses após transplante capilar surpreende; veja o antes e depois

