CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Cabelo de Xuxa meses após transplante capilar surpreende; veja o antes e depois
Atualidades / ESTÉTICA

Cabelo de Xuxa meses após transplante capilar surpreende; veja o antes e depois

A apresentadora Xuxa Meneghel chamou atenção com os cabelos mais volumosos após passar por um transplante capilar. Veja o antes e o depois

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 04/09/2025, às 13h35

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Xuxa Meneghel
Xuxa Meneghel - Foto: Blad Meneghel

A apresentadora  Xuxa Meneghel surpreendeu ao aparecer com o visual renovado na festa de 54 anos do apresentador Luciano Huck  na noite desta quarta-feira, 3, no Rio de Janeiro. Ao lado do namorado, o cantor Junno Andrade, e da cadelinha Doralice, a artista chamou atenção pelos fios mais volumosos.

Em março deste ano, Xuxa passou por um transplante capilar, procedimento que consiste em remover folículos de uma área do couro cabeludo e implantá-los em outra região. Ela falou sobre o assunto 32 dias após a intervenção e revelou que o procedimento começou por volta das 6h ou 7h da manhã e só foi finalizado entre 18h e 19h, ou seja, durou cerca de 12 horas.

"Mulher tem medo, ou tem vergonha de falar, ou acha que não deveria... Eu queria falar pra muitas mulheres terem coragem e vontade de fazer [transplante], porque a alopecia existe. Tem a alopecia genética, que é no caso, a alopecia hormonal, mas existem outras que também são são causadas por produtos, químicas ou tração", falou durante participação no programa Mais Você.

A apresentadora contou ainda que provavelmente herdou a doença de sua mãe, que também sofria de alopecia. Ao perceber a queda de cabelo, ela tentou outros tratamentos antes de optar pelo transplante capilar. "Só um remédio não adianta... Acho que pra algumas pessoas até pode melhorar, mas adiantar mesmo...", relatou.

Como foi o transplante?

Ainda durante o papo, ela deu detalhes de como foi o procedimento: "No meu caso, fiz uma operação, fiz um transplante.Tirei da área doadora e botei aqui e aqui. Hoje estou no 32° dia, ou seja, esses cabelinhos vão cair e depois vão nascer. A partir de agosto, setembro, estou com meu cabelo... Já já volto a usar xuquinha", detalhou.

E continuou: "É um trabalho minucioso, de muito tempo... Eu nem dormi naquele dia. Fui 4h da manhã pro hospital e mais ou menos 6h ou 7h da manhã já estava na cirurgia, que foi até 18h ou 19h da noite. É muito tempo, um trabalho artesanal".

Veja o antes:

Xuxa no Mais Você — Foto: Agnews
Xuxa no Mais Você — Foto: Agnews

E o depois:

Xuxa na festa de aniversário de Luciano Huck. Foto: Webert Belicio / Agnews
Xuxa na festa de aniversário de Luciano Huck. Foto: Webert Belicio / Agnews
Xuxa Meneghel - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News
Xuxa Meneghel - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

Leia também: Médica explica procedimento estético cirúrgico feito por Xuxa: 'Sentido natural'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

xuxa
Xuxa Meneghel Xuxa   

Leia também

Viagem

Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Conheça a mansão luxuosa onde Virginia Fonseca está hospedada em Marbella

Nova cerimônia!

Thiago Nigro e Maíra Cardi - Foto: Reprodução/Instagram

Maíra Cardi revela que vai se casar com Thiago Nigro na Grécia: 'Ele nem sabe'

GENTE!

Barrie Dewitt-Barlow - Foto: Reprodução/Instagram

Bilionário paga fortuna por óvulos de modelo e justifica: 'Ninguém quer criança feia'

Eita!

Luan Pereira - Foto: Reprodução / Instagram

Luan Pereira rebate versão de Dado Dolabella sobre polêmica: 'Empurrando'

Vida amorosa

Zé Felipe - Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe fala sobre fase solteiro e revela preferência na hora do beijo

Solidariedade

Marieta Severo - Foto: Globo / Fabio Rocha / e Divulgação

Marieta Severo faz doações para o Retiro dos Artistas e é chamada de 'anjo'

Últimas notícias

Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Farsa de Estela pode ser exposta com retorno de personagem inesperada
Virginia Fonseca e Vini JrPrevisão: Márcia Sensitiva faz análise sobre Virginia e Vini Jr
Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor LautnerFilmes da saga Crepúsculo serão exibidos gratuitamente no YouTube
NoneCristais e energia: Patrícia Luz leva reflexões sobre bem-estar ao CARAS Talks Good Vibes
Travis Kelce no BrasilTravis Kelce fala da noiva, Taylor Swift, em visita ao Brasil: ‘Divertida'
Jimin e Song Da EunSerá que Jimin do BTS terminou o novo relacionamento? Confira!
Bonner deixará as funções executivas e diárias do "Jornal Nacional" para se dedicar ao programa 'Globo Repórter'Como ficará William Bonner após o Jornal Nacional? Astróloga revela: 'Não tem como ele fugir'
NoneLeandra Leal fala sobre experiência de gravar filme com mãe e filha
Virginia FonsecaVirginia Fonseca se despede da Espanha após viagem com amigos: 'Estava precisando'
7 doramas que estão na Netflix7 doramas imperdíveis para assistir na Netflix - CARAS Indica
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade