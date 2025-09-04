Cabelo de Xuxa meses após transplante capilar surpreende; veja o antes e depois

A apresentadora Xuxa Meneghel chamou atenção com os cabelos mais volumosos após passar por um transplante capilar. Veja o antes e o depois

A apresentadora Xuxa Meneghel surpreendeu ao aparecer com o visual renovado na festa de 54 anos do apresentador Luciano Huck na noite desta quarta-feira, 3, no Rio de Janeiro. Ao lado do namorado, o cantor Junno Andrade, e da cadelinha Doralice, a artista chamou atenção pelos fios mais volumosos.

Em março deste ano, Xuxa passou por um transplante capilar, procedimento que consiste em remover folículos de uma área do couro cabeludo e implantá-los em outra região. Ela falou sobre o assunto 32 dias após a intervenção e revelou que o procedimento começou por volta das 6h ou 7h da manhã e só foi finalizado entre 18h e 19h, ou seja, durou cerca de 12 horas.

"Mulher tem medo, ou tem vergonha de falar, ou acha que não deveria... Eu queria falar pra muitas mulheres terem coragem e vontade de fazer [transplante], porque a alopecia existe. Tem a alopecia genética, que é no caso, a alopecia hormonal, mas existem outras que também são são causadas por produtos, químicas ou tração", falou durante participação no programa Mais Você.

A apresentadora contou ainda que provavelmente herdou a doença de sua mãe, que também sofria de alopecia. Ao perceber a queda de cabelo, ela tentou outros tratamentos antes de optar pelo transplante capilar. "Só um remédio não adianta... Acho que pra algumas pessoas até pode melhorar, mas adiantar mesmo...", relatou.

Como foi o transplante?

Ainda durante o papo, ela deu detalhes de como foi o procedimento: "No meu caso, fiz uma operação, fiz um transplante.Tirei da área doadora e botei aqui e aqui . Hoje estou no 32° dia, ou seja, esses cabelinhos vão cair e depois vão nascer. A partir de agosto, setembro, estou com meu cabelo... Já já volto a usar xuquinha", detalhou.

E continuou: "É um trabalho minucioso, de muito tempo... Eu nem dormi naquele dia. Fui 4h da manhã pro hospital e mais ou menos 6h ou 7h da manhã já estava na cirurgia, que foi até 18h ou 19h da noite. É muito tempo, um trabalho artesanal".

Veja o antes:

Xuxa no Mais Você — Foto: Agnews

E o depois:

Xuxa na festa de aniversário de Luciano Huck. Foto: Webert Belicio / Agnews

Xuxa Meneghel - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

