  Viih Tube mostra resultado de novo procedimento estético: 'Não mexe'
Beleza / Procedimento estético

Viih Tube mostra resultado de novo procedimento estético: 'Não mexe'

Não gostou? A influenciadora Viih Tube fez um desabafo sincero ao revelar que passou por um novo procedimento estético; saiba qual

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 11h18

Viih Tube
Viih Tube - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital e empresária Viih Tube usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 9, para revelar aos seguidores que realizou um novo procedimento estético. Desta vez, a esposa de Eliezer contou que aplicou botox na testa, mas confessou que ainda não se adaptou com o resultado.

Em seu perfil oficial, Viih compartilhou desabafo sincero ao falar sobre o procedimento feito no rosto: "Por que a gente gosta de fazer botox? Primeira vez que fiz e eu não consigo ter expressão", declarou ela. "Gente… gostei de botox, não. Coisa esquisita, não mexe", completou a famosa.

Vale lembrar que, recentemente, Viih Tube realizou uma série de cirurgias plásticas. Entre as intervenções, ela passou por uma abdominoplastia para remover o excesso de pele na região da barriga, uma lipoaspiração nas costas e nos braços e corrigiu uma hérnia umbilical, que havia surgido após a gestação do filho caçula, Ravi, de 9 meses atualmente. Ela também é mãe de Lua, de 2 anos.

Outra cirurgia realizada foi a redução de diástase, condição em que há a separação dos músculos abdominais, que no caso de Viih estava em 4 centímetros. Por fim, Viih também optou por uma troca de prótese de silicone, substituindo a antiga, de 350 ml, por uma menor, de 250 ml.

Viih Tube mostra resultado de botox na testa - Reprodução/Instagram
Viih Tube mostra resultado de botox na testa - Reprodução/Instagram
Viih Tube mostra resultado de botox na testa - Reprodução/Instagram
Viih Tube mostra resultado de botox na testa - Reprodução/Instagram

O corpo de Viih Tube após cirurgias

No último domingo, 7, Viih Tube  usou as redes sociais para compartilhar registros da viagem com o marido, Eliezer, pelas Ilhas Maurício, no Oceano Índico. Ela publicou uma sequência de fotos de biquíni em que mostra o corpo após perder 20 kg com cirurgias plásticas e mudanças de hábitos.

Na imagem, Viih Tube aparece em frente a um espelho, fazendo uma selfie com o celular. Para curtir o dia de sol, ela escolheu um biquíni marrom e uma calça de crochê bege, além de uma bolsa de palha e sandálias claras. Para completar o visual, ela adicionou óculos escuros.

Viih Tube - Foto: Reprodução / Instagram
Viih Tube - Foto: Reprodução / Instagram

Eliezer rebate críticas ao corpo de Viih Tube

Fazendo uma viagem de casal pelas Ilhas Maurício, no Oceano Índico, Eliezer e Viih Tube vem compartilhando algumas fotos na praia e o corpo da influencer está dando o que falar. Após fazer algumas plásticas e perder bastante peso nos últimos meses, a ex-BBB tem exibido o resultado e acabou recebendo uma crítica.

Ao ver uma internauta criticando o bumbum da amada, o influenciador não ficou quieto e expôs o print em seus stories. Eliezer então contou que foi até o perfil da pessoa que estava criticando para ver quem ela era.

"A moça coloca na bio que é Filha do Rei, fala de plantio e colheita e cita versículo da Bíblia e tá na internet falando da bunda da minha mulher. É muito versículo, pouco Deus", rebateu o empresário ao ver a mulher falando mal de sua companheira.

Leia também: Viih Tube faz desabafo sincero sobre viagem com Eliezer sem os filhos

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Viih Tube
Viih Tube Viih Tube   

Viih TubeViih Tube mostra resultado de novo procedimento estético: 'Não mexe'
