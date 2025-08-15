Vanessa da Mata exibe sua beleza impecável em fotos de fio-dental na praia

Vanessa da Mata recebe vários elogios ao mostrar suas curvas deslumbrantes enquanto renovava o bronzeado ao ar livre

A cantora Vanessa da Mata, de 49 anos, agitou as redes sociais nesta semana ao mostrar como curtiu um dia de folga. A musa apareceu apenas de biquíni no estilo fio-dental e deixou os fãs chocados com sua beleza impecável.

A estrela posou com o look ousado em uma praia deserta em Trancoso, na Bahia, em fotos de costas. Na legenda, ela compartilhou a letra da música ‘Maria Sem Vergonha’.

"Não solte sua risada / Segure seus palavrões / Mantenha as pernas cruzadas / Abotoe seus botões / Ficar no primeiro encontro / Não causa boa impressão / Mulher que não sente frio / Ninguém vai assumir não / Não se assanhe / Batom vermelho é proibido / Não se arreganhe / Não seja fácil, mate a libido / Não faça nada / Deixe ele te conquistar / A sua independência vai te isolar / Mas e aí / Maria sem vergonha / Se espalha no chão / É, eu vou ali não volto não / Vou ser feliz / Dançar com minhas ancestrais / Não perca tempo / Se o tempo não volta mais / Por todos os lados que olho / Receitas de bem servir / Nas redes, ruas, igrejas / Como se elas precisassem / Mulher tem que perdoar / Seja aquela que dá paz / Se tiver personalidade / Afugenta o pobre rapaz / Mas novo século / E nova desorientação / Novos projetos / Da ladra, objetificação / A sua avó não era chata / Era infeliz / O perverso do falo doente / Vai te reprimir", escreveu.

Opinião de Vanessa da Mata

A cantora Vanessa da Mata participou do programa Roda Viva, da TV. Entre os assuntos abordados, ela comentou sobre uma situação na indústria musical: a existência de boicote e necessidade de contrapartida nas negociações.

A estrela contou que já percebeu algumas situações acontecendo nos bastidores. "Na minha galera acontece entre empresários: ‘Tira do show tal porque em dado momento você não quis gravar com a pessoa que ela empresaria. Ela fez uma negociação’. Ou, entre os muito populares: ‘Meu artista só vai se tal pessoa não for’”, disse ela.

E completou: "Ou, entre os sertanejos, as maiores duplas vão se vocês botarem as duplas novas em outro dia na TV, porque os empresários estão empresariando outras pessoas. Existe uma contrapartida muito forte”.

Além disso, Vanessa da Mata também já comentou sobre a violência contra a mulher e falou de situações que já passou. "Todas as mulheres que eu conheço já enfrentaram alguma situação de perigo. Eu recebo muitas mensagens no direct das minhas fãs contando que foram abusadas na infância. É uma vergonha e um horror. Eu sofri uma infância extremamente acuada e eu não estou preparada ainda para falar disso. Eu sofri dez assaltos e duas tentativas de estupro. É de uma sobrevivência gigantesca", apontou.