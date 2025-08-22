Influenciador Rico Melquiades comenta procedimentos estéticos e provoca seguidores no Instagram com comentários ácidos sobre mudanças

O influenciador Rico Melquiades, vencedor da 13ª edição do reality A Fazenda, usou as redes sociais para desabafar sobre os procedimentos estéticos que realiza com frequência. Conhecido por falar abertamente sobre suas intervenções, o ex-Fazenda publicou um vídeo no Instagram que rapidamente repercutiu entre os seguidores, gerando milhares de comentários e dividindo opiniões.

No vídeo, Rico respondeu às críticas sobre o assunto e não poupou os seguidores, chamando-os de “hipócritas”: “Ah, mas você faz muita cirurgia, faz muito isso, faz muito aquilo. Você só não faz porque não tem dinheiro. Porque se tivesse, ia viver no centro cirúrgico. Deixe de ser hipócrita”, disparou.

Críticas à ideia de corpo perfeito sem intervenções

Além de rebater os comentários, Rico ironizou quem defende que é possível alcançar o corpo ideal apenas com exercícios e dieta. “Na academia você consegue saúde, mas corpo a gente consegue no centro cirúrgico. É isso. Ou tomando bomba, tomando hormônio”, afirmou.

Ele ainda provocou seguidores que afirmam conquistar resultados apenas com treino e alimentação balanceada. “Já vem aquelas mulheres: ‘Mentira, consegui esse corpo treinando dois anos e alimentação’. Mentira. Tem um GH aí, viu? Nesse corpinho tem, sim, um GH, tem uma oxandrolona. E não vem pra cima de mim, porque eu desmascaro”, completou. Na fala, GH refere-se ao hormônio do crescimento.

A publicação gerou uma enxurrada de comentários. Alguns internautas concordaram com a sinceridade do influenciador, enquanto outros defenderam os métodos naturais. Mesmo com opiniões divididas, Rico manteve a postura firme e reforçou que continuará fazendo os procedimentos que deseja.

Com mais de 4 milhões de seguidores, Rico tornou seus posicionamentos constantes alvos de debates. A forma direta com que fala sobre estética e cirurgias faz com que suas declarações gerem grande repercussão, mantendo-o em evidência nas redes sociais e na mídia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Leia também: Rico Melquiades exibe antes e depois de procedimento estético no corpo