Novo visual: Carmo Dalla Vecchia choca fãs ao aparecer bem diferente na TV

O ator Carmo Dalla Vecchia gera comentários nas redes sociais após aparecer irreconhecível na TV Globo: “Que visual é esse?”

O ator Carmo Dalla Vecchia surpreendeu os internautas com a nova mudança de visual. O artista participou do programa Encontro, da Rede Globo, na manhã desta quarta-feira, 20, no qual apareceu com uma nova aparência. Pouco tempo depois, ele virou alvo de comentários nas redes sociais.

O artista apareceu com o bigode, cavanhaque e sobrancelhas descoloridos. “Carmo Dalla Vecchia é um homem tão bonito, mas se esforça para ficar feio. Está pavoroso no Encontro", questionou internauta no X, antigo Twitter. “O que aconteceu com o Carmo Dalla Vecchia? Que visual é esse?”, comentou outro usuário.

Mesmo em cartaz com a peça Corte Fatal, o artista conhecido por papéis em Amor à Vida e A Favorita, não deixou claro se mudou o visual para interpretar algum personagem ou por vontade própria.

Carmo Dalla Vecchia desabafa sobre sexualidade e colegas de trabalho

Em maio, durante entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o ator Carmo Dalla Vecchia comentou sobre sexualidade e criticou o silêncio de figuras públicas que evitam se posicionar sobre a própria orientação sexual.

Ele revela o pavor que sentiu pelo futuro de sua carreira ao se assumir. “É claro que tive medo de não ser chamado [para trabalhos]. E não só medo, eu fui aconselhado a jamais falar sobre isso, porque senão eu não seria escalado. É um preço muito alto a pagar: não ser você mesmo para conseguir afeto ou aceitação dos outros. Mas eu não quero esse tipo de sucesso. Eu quero sucesso na minha vida. E a minha vida é muito maior do que apenas meu trabalho”, contou Carmo.

“Eu também não tive muitos exemplos antes de mim. Mesmo pessoas que eu sei que são como eu, muitas vezes não se posicionaram publicamente. Acham que não deveriam se posicionar. E eu acho que o fato de eu ter me posicionado sobre isso foi, e ainda é, o maior ato político da minha vida. Não há nada que eu possa fazer artisticamente que seja maior do que isso. Nada que eu venha a fazer pode ser mais importante do que esse exemplo. Dizer: 'Existimos. Estamos aqui”, desabafou o artista sobre sua coragem.

