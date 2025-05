‘Completamente assustador’: Carmo Dalla Vecchia expõe rejeição da família na infância

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Carmo Dalla Vecchia relata como enfrentou a rejeição da própria família e o que fez para mudar

Carmo Dalla Vecchia é conhecido pelo talento nas novelas e no teatro, mas, por trás das câmeras, carrega uma história marcada por dor, rejeição e superação. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator abriu o coração sobre o que enfrentou ao crescer em uma família que não sabia lidar com sua orientação sexual.

Durante a conversa, Carmo relembra que sua infância no Rio Grande do Sul, nos anos 70, foi especialmente dura. O ator conta que sua própria casa se tornou um lugar hostil à medida que ele se entendia como um jovem gay.

"Quando você nasce com uma orientação sexual diversa, geralmente a própria família não sabe como lidar com isso. Eu, por exemplo, nasci no Rio Grande do Sul, na década de 70, e isso foi muito árduo pra mim. Muito difícil", afirmou.

A ausência de referências positivas agravava o sentimento de solidão: "Durante muito tempo, as pessoas não sabiam lidar com isso. Não tinham exemplos, ou pelo menos, na minha época, não havia muitos exemplos de pessoas como eu", desabafou.

Diante da falta de apoio, o ator conta que precisou amadurecer rapidamente: "Foi completamente assustador, mas tive a sorte de, logo cedo, conquistar certa independência, porque senti que minha casa não era um lugar em que eu pudesse permanecer. Era um ambiente muito fechado", explicou.

A figura paterna também contribuiu para o afastamento. "Meu pai era um homem muito machista nesse sentido. Ele gostava muito de mulheres, e eu sentia que não havia lugar pra mim naquela casa. Logo, tive que ir embora", revelou.

Como a terapia ajudou na reconstrução de sua identidade?

Apesar das marcas deixadas pela infância, Carmo encontrou ferramentas para reconstruir sua autoestima. Ele destaca a importância da psicanálise nesse processo.

"Acabei me tornando uma pessoa muito forte e tive a chance de fazer psicanálise. Sou um homem privilegiado nesse sentido: fiz psicanálise por mais de 18 anos", contou.

Hoje, casado com o autor João Emanuel Carneiro e pai do pequeno Pedro, de 5 anos, Carmo Dalla Vecchia segue inspirando com sua história e carreira. Assista à entrevista completa:

Leia também: Carmo Dalla Vecchia choca Ana Maria Braga ao falar de casamento com autor da Globo