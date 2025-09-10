Michelle Barros choca com antes e depois de sua barriga após tratamento estético

Mais um procedimento! Após mostrar mudanças em seu rosto, Michelle Barros choca ao exibir antes e depois de sua barriga; veja como ficou
A jornalista Michelle Barros impressionou os internautas com mais um antes e depois de seu corpo. Após nos últimos tempos exibir mudanças em seu rosto, depois de tirar preenchimentos e passar por cirurgia, a ex-apresentadora da Globo e do SBT revelou que também transformou a pele de sua barriga.
Nesta terça-feria, 09, a comunicadora postou um vídeo exibindo o antes e depois de seu abdômen e chocou com a mudança. Michelle Barros então contou que durante alguns meses fez sessões com injeções para estimular colágeno e aparelhos com a mesma finalidade para dar o tônus que tanto desejava na região.
"Tratamento estético dá resultado?! Aqui a prova que dá, sim! Veja a minha história de antes e depois da minha barriga! E me diga se você tem o mesmo problema que eu tinha, se já tentou algo e o que achou desse tratamento", contou ela sobre o resultado que obteve.
A jornalista Michelle Barros passou por uma cirurgia no rosto há alguns meses e mostrou o processo em sua rede social. A ex-apresentadora do SBT compartilhou um vídeo revelando onde foram feitos os cortes e como foi a cicatrização.
Exibindo fotos após a cirurgia delicada, a comunicadora, que trabalhou por anos na Globo, mostrou que tinha cicatrizes nos olhos e em torno da face. Michelle Barros então impressionou ao revelar como ficou e como foi o pós-operatório.
"Você viu que eu fiz o Deep Plane Face Lift e a Blefaroplastia na pálpebra inferior há pouco mais de um mês com o @drgustavotilmann_. E, pra auxiliar quem está pensando em fazer uma cirurgia assim, eu decidi juntar as fotos (algumas um pouco assustadoras rs) do meu pós-cirúrgico e postar aqui.
Mas atenção! É uma cirurgia, com todos os riscos envolvidos! Procure um médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pesquise sobre o profissional e tome todos os cuidados! Se você tem um problema de saúde, fale com o médico! Eu só fiz depois de muita pesquisa e de seguir todas as orientações. Também tentei vários tratamentos antes de encarar a cirurgia. Então, não tome decisões precipitadas porque é a sua saúde e a sua vida!", alertou ela sobre a operação delicada.
