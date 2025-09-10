CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Beleza
  2. Michelle Barros choca com antes e depois de sua barriga após tratamento estético
Beleza / Mudança!

Michelle Barros choca com antes e depois de sua barriga após tratamento estético

Mais um procedimento! Após mostrar mudanças em seu rosto, Michelle Barros choca ao exibir antes e depois de sua barriga; veja como ficou

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 10h00

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Michelle Barros choca com antes e depois de sua barriga
Michelle Barros choca com antes e depois de sua barriga - Reprodução/Instagram

A jornalista Michelle Barros impressionou os internautas com mais um antes e depois de seu corpo. Após nos últimos tempos exibir mudanças em seu rosto, depois de tirar preenchimentos e passar por cirurgia, a ex-apresentadora da Globo e do SBT revelou que também transformou a pele de sua barriga.

Nesta terça-feria, 09, a comunicadora postou um vídeo exibindo o antes e depois de seu abdômen e chocou com a mudança. Michelle Barros então contou que durante alguns meses fez sessões com injeções para estimular colágeno e aparelhos com a mesma finalidade para dar o tônus que tanto desejava na região.

"Tratamento estético dá resultado?! Aqui a prova que dá, sim! Veja a minha história de antes e depois da minha barriga! E me diga se você tem o mesmo problema que eu tinha, se já tentou algo e o que achou desse tratamento", contou ela sobre o resultado que obteve.

Veja o antes e depois da barriga de Michelle Barros:

Michelle Barros choca ao mostrar cicatrizes de cirurgia no rosto

A jornalista Michelle Barros passou por uma cirurgia no rosto há alguns meses e mostrou o processo em sua rede social. A ex-apresentadora do SBT compartilhou um vídeo revelando onde foram feitos os cortes e como foi a cicatrização.

Exibindo fotos após a cirurgia delicada, a comunicadora, que trabalhou por anos na Globo, mostrou que tinha cicatrizes nos olhos e em torno da face. Michelle Barros então impressionou ao revelar como ficou e como foi o pós-operatório.

"Você viu que eu fiz o Deep Plane Face Lift e a Blefaroplastia na pálpebra inferior há pouco mais de um mês com o @drgustavotilmann_. E, pra auxiliar quem está pensando em fazer uma cirurgia assim, eu decidi juntar as fotos (algumas um pouco assustadoras rs) do meu pós-cirúrgico e postar aqui.
Mas atenção! É uma cirurgia, com todos os riscos envolvidos! Procure um médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pesquise sobre o profissional e tome todos os cuidados! Se você tem um problema de saúde, fale com o médico! Eu só fiz depois de muita pesquisa e de seguir todas as orientações. Também tentei vários tratamentos antes de encarar a cirurgia. Então, não tome decisões precipitadas porque é a sua saúde e a sua vida!", alertou ela sobre a operação delicada.

Leia também:Antes e depois de Michelle Barros é revelado após cirurgia delicada no rosto

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Michelle Barros

Leia também

Procedimento estético

Viih Tube - Foto: Reprodução / Instagram

Viih Tube mostra resultado de novo procedimento estético: 'Não mexe'

Mudança!

Luísa Sonza exibe novo visual - Foto: Reprodução/Instagram

Luísa Sonza surpreende os fãs ao surgir com os fios escuros e volumosos

Mudança!

Graciele Lacerda mostra sua barriga atual - Foto: Reprodução / Instagram

Graciele Lacerda mostra sua barriga 8 meses após o parto: 'Sem procedimentos'

Autoestima

Maiara - Foto: Globo/Beatriz Damy

Maiara fala sobre seu último procedimento estético

VISUAL

Eduardo Costa passa por transplante capilar - Foto: Reprodução/Instagram

Eduardo Costa surpreende com cabelos mais volumosos após transplante capilar; compare

Uau!

Kelly Key impressiona com seu físico atual - Reprodução/Instagram

Kelly Key impressiona ao mostrar seu físico atual em fotos de férias

Últimas notícias

Leonardo com o neto caçula, José LeonardoLeonardo abre álbum de fotos do batizado do neto, José Leonardo: 'Vovô ama'
Virginia Fonseca, José Leonardo e Zé FelipeO gesto simbólico de Virginia para apoiar o trabalho do ex, Zé Felipe
Poliana Rocha e José LeonardoGostou? Poliana Rocha dá sua opinião sobre o batizado e festa do neto caçula
Henrique Fogaça com a filha, OlíviaHenrique Fogaça abre o coração sobre condição da filha: 'Vivo essa realidade'
Carol Peixinho ficou em choque com reação de Thiaguinho ao contar a gravidezCarol Peixinho ficou chocada com reação de Thiaguinho ao saber da gravidez: 'Mal'
Terra Nostra: ator de 72 anos morreu após sofrer com insuficiência respiratóriaAtor de Terra Nostra morreu aos 72 anos lutando contra insuficiência respiratória
Angela Ro RoEx de Angela Ro Ro recorda últimos momentos da cantora em hospital: 'Lutou'
Virginia se surpreende com Maria Alice na festa de José LeonardoVirginia se surpreende com reação de Maria Alice na festa de José Leonardo
Victor MaiaVictor Maia celebra a música brasileira com artistas LGBTQ+: 'Sempre embalou a minha vida'
Neymar Jr e Bruna Biancardi são pais de Mavie e MelBruna Biancardi exibe foto inédita da filha caçula: 'Parecida com quem?'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade